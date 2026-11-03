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    PS Store "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar.

    PS Store 'Fırsatlar Gezegeni' indirimleri başladı: İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı. The Last of Us Part I, Part 2, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy ve Cyberpunk 2077 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL'den 944,70 TL'ye, Days Gone Remastered 2.149 TL'den 859,60 TL'ye, Cyberpunk 2077 2.799 TL'den 1.119,60 TL'ye, Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899 TL'den 584,85 TL'ye, Mafia II: Definitive Edition 1.159 TL'den 231,80 TL'ye düştü.

    PlayStation Store'da başlayan "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Marvel’s Spider-Man 2, Need for Speed Heat, RESIDENT EVIL 2 ve Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    PS Store "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL 944,70 TL -%70
    The Last of Us Part II 1.749 TL 857,01 T -%51
    Days Gone Remastered 2.149 TL 859,60 TL -%60
    Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.449 TL 699,80 TL -%80
    Marvel’s Spider-Man 2 Dijital Deluxe Sürümü 3.849 TL 1.539,60 TL -%60
    Mortal Kombat 1: Son Sürüm 2.499 TL 624,75 TL -%75
    inFAMOUS Second Son 849 TL 246,21 TL -%71
    UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 2.149 TL 859,60 TL -%60
    Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL -%90
    Bloodborne 849,00 TL 212,25 TL -%75
    Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.119,60 TL -%60
    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 485,00 TL 291,00 TL -%40
    RESIDENT EVIL 2 1.399 TL 279,80 TL -%80
    Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy 439,00 TL 43,90 TL -%90
    Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 399,01 TL 39,90 TL -%90
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899 TL 584,85 TL -%85
    Horizon Forbidden West 2.099 TL 944,55 TL -%55
    WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL 1.160 TL -%60
    Mafia II: Definitive Edition 1.159 TL 231,80 TL -%80
    Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm 762,71 TL 190,67 TL -%75
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