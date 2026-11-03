PS Store "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL'den 944,70 TL'ye, Days Gone Remastered 2.149 TL'den 859,60 TL'ye, Cyberpunk 2077 2.799 TL'den 1.119,60 TL'ye, Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899 TL'den 584,85 TL'ye, Mafia II: Definitive Edition 1.159 TL'den 231,80 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da başlayan "Fırsatlar Gezegeni" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Marvel’s Spider-Man 2, Need for Speed Heat, RESIDENT EVIL 2 ve Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us Part I Dijital Deluxe Sürüm
|3.149 TL
|944,70 TL
|-%70
|The Last of Us Part II
|1.749 TL
|857,01 T
|-%51
|Days Gone Remastered
|2.149 TL
|859,60 TL
|-%60
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3.449 TL
|699,80 TL
|-%80
|Marvel’s Spider-Man 2 Dijital Deluxe Sürümü
|3.849 TL
|1.539,60 TL
|-%60
|Mortal Kombat 1: Son Sürüm
|2.499 TL
|624,75 TL
|-%75
|inFAMOUS Second Son
|849 TL
|246,21 TL
|-%71
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|2.149 TL
|859,60 TL
|-%60
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL
|-%90
|Bloodborne
|849,00 TL
|212,25 TL
|-%75
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.119,60 TL
|-%60
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|485,00 TL
|291,00 TL
|-%40
|RESIDENT EVIL 2
|1.399 TL
|279,80 TL
|-%80
|Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
|439,00 TL
|43,90 TL
|-%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5
|399,01 TL
|39,90 TL
|-%90
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899 TL
|584,85 TL
|-%85
|Horizon Forbidden West
|2.099 TL
|944,55 TL
|-%55
|WWE 2K26 Standard Edition
|2.900 TL
|1.160 TL
|-%60
|Mafia II: Definitive Edition
|1.159 TL
|231,80 TL
|-%80
|Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm
|762,71 TL
|190,67 TL
|-%75