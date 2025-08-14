Giriş
    PS Store "Gamescom" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Gamescom" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 90'lara varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...       

    PS Store 'Gamescom' indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 28 Ağustos'a kadar sürecek "Gamescom" indirimleri başladı. Diablo IV, Far Cry 6, Street Fighter 6, Middle-earth: Shadow of War ve A Way Out dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Gamescom" indirimleri

    PlayStation Store'da Gamescom için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799 TL'den 809,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Bloodborne, 849 TL yerine 424,50 TL, Middle-earth: Shadow of War 181 TL, A Way Out ise 209,80 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Gamescom" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %90'lara varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Bloodborne 849 TL 424,50 TL %50
    Street Fighter 6 1.749 TL  1.311,75 TL %25
    Diablo IV 1.799 TL 809,99 TL %55
    ARK: Survival Ascended 1.599 TL 799,50 TL %50
    The Crew Motorfest 1.249 TL 249,80 TL %80
    Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 181,87 TL %87
    Detroit: Become Human 1.299 TL 649,50 TL %50
    A Way Out 1.049 TL 209,80 TL %80
    Resident Evil Remake Trilogy 3.149 TL 1.417 TL %55
    Crysis Remastered Trilogy 524,70 TL 349,80 TL %70
    Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 3.899 TL 389,90 TL %90
    The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 1.749 TL 437,25 TL %75
    God of War™ Dijital Deluxe Sürüm 1.299 TL 649,50 TL %50
    WRC 10 - Deluxe Edition PS4 & PS5 1.749 TL 437,25 TL %75
    Detroit: Become Human 1.299 TL 649,50 TL %50
    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

