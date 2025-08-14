PS Store "Gamescom" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Gamescom" indirimleri
PlayStation Store'da Gamescom için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799 TL'den 809,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Bloodborne, 849 TL yerine 424,50 TL, Middle-earth: Shadow of War 181 TL, A Way Out ise 209,80 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Gamescom" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %90'lara varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Bloodborne
|849 TL
|424,50 TL
|%50
|Street Fighter 6
|1.749 TL
|1.311,75 TL
|%25
|Diablo IV
|1.799 TL
|809,99 TL
|%55
|ARK: Survival Ascended
|1.599 TL
|799,50 TL
|%50
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|249,80 TL
|%80
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|Detroit: Become Human
|1.299 TL
|649,50 TL
|%50
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Resident Evil Remake Trilogy
|3.149 TL
|1.417 TL
|%55
|Crysis Remastered Trilogy
|524,70 TL
|349,80 TL
|%70
|Need for Speed™ Heat Deluxe Edition
|3.899 TL
|389,90 TL
|%90
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|God of War™ Dijital Deluxe Sürüm
|1.299 TL
|649,50 TL
|%50
|WRC 10 - Deluxe Edition PS4 & PS5
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
