    PS Store "Yeni Yıl Fırsatları" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Yeni Yıl" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store 'Yeni Yıl' indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Yeni Yıl" indirimleri başladı. God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part II dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Yeni Yıl" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %85'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War 849 TL'den 424,50 TL, Days Gone Remastered 2.149 TL'den 1.289,40 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition 185,40 TL, The Last of Us Part II 1.311 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store'da başlayan "Yeni Yıl" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    PS Store Yeni Yıl İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL 185,40 TL (-%40)
    Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL (-%75)
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 699,00 TL 349,50 TL (-%50)
    The Last of Us Part II 1.749 TL 1.311,75 TL (-%25)
    Bloodborne: Game of the Year Edition 1.499,00 TL 749,50 TL (-%50)
    Little Nightmares II PS4 & PS5 1.049,00 TL 346,17 TL (-%67)
    Warhammer 40,000: Darktide 799 TL 399,50 TL (-%50)
    Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL (-%90)
    Jurassic World Evolution 3 2.099 TL 1.679,20 TL (-%20)
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619,00 TL 309,50 TL (-%50)
    God of War 849 TL 424,50 TL (-%50)
    Days Gone Remastered 2.149 TL 1.289,40 TL (-%40)
    Dead by Daylight 1.299 TL 519,60 TL (-%60)
    Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL (-%75)
    Resident Evil Village 1.399 TL 349,75 TL (-%75)
    EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 4.000,00 TL 1.600,00 TL (-%60)
