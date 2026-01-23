PS Store "Yeni Yıl Fırsatları" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Yeni Yıl" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %85'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War 849 TL'den 424,50 TL, Days Gone Remastered 2.149 TL'den 1.289,40 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition 185,40 TL, The Last of Us Part II 1.311 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Yeni Yıl" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
|309 TL
|185,40 TL (-%40)
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL (-%75)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|699,00 TL
|349,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II
|1.749 TL
|1.311,75 TL (-%25)
|Bloodborne: Game of the Year Edition
|1.499,00 TL
|749,50 TL (-%50)
|Little Nightmares II PS4 & PS5
|1.049,00 TL
|346,17 TL (-%67)
|Warhammer 40,000: Darktide
|799 TL
|399,50 TL (-%50)
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL (-%90)
|Jurassic World Evolution 3
|2.099 TL
|1.679,20 TL (-%20)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619,00 TL
|309,50 TL (-%50)
|God of War
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Days Gone Remastered
|2.149 TL
|1.289,40 TL (-%40)
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL (-%60)
|Mortal Kombat X
|146,44 TL
|36,61 TL (-%75)
|Resident Evil Village
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
|EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5
|4.000,00 TL
|1.600,00 TL (-%60)