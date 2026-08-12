PS Store "Yerinizi Alın" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı. The Crew Motorfest, Tekken 8, Diablo IV ve S.T.A.L.K.E.R 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Yerinizi Alın" indirimleri

PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799 TL'den 1.079 TL'ye, Tekken 8 1.749 TL'den 1.049 TL'ye The Crew Motorfest 1.249 TL'den 249,80 TL, S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl ise 3.449 TL'den 1.805 TL'ye düştü.

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PlayStation Store'da başlayan "Yerinizi Alın" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Batman: Arkham Knight, The Forest

Battlefield 1, Assassin's Creed Odyssey ve Grounded PS4, PS5 dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

PS Store "Yerinizi Alın" İndirimleri Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı The Crew Motorfest 1.249 TL 249,80 TL -%80 Tekken 8 1.749 TL 1.049 TL -%40 Diablo IV 1.799 TL 1.079 TL -%40 S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl 2.479 TL 1.805 TL -%30 Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL -%75 The Forest 595 TL 208,25 TL -%65 HITMAN World of Assassination Part One 1.299 TL 259,80 TL -%80 Assassin's Creed Odyssey 699 TL 119,80 TL -%80 Grounded PS4, PS5 1.399 TL 699,50 TL -%50 Battlefield 1 999 TL 299,70 TL -%70 The Elder Scrolls V: Skyrim VR 2.499 TL 624,75 TL -%75 Black Myth: Wukong 2.499 TL 1.749 TL -%30 Overcooked! 2 879 TL 219,75 TL -%75 Football Manager 26 Console 1.999 TL 799,60 TL -%60 Gears of War: Reloaded 1.599 TL 799,50 TL -%50 Frostpunk 2: Deluxe Edition 3.249 TL 1.462 TL -%50

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