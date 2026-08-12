PS Store "Yerinizi Alın" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Yerinizi Alın" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Diablo IV 1.799 TL'den 1.079 TL'ye, Tekken 8 1.749 TL'den 1.049 TL'ye The Crew Motorfest 1.249 TL'den 249,80 TL, S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl ise 3.449 TL'den 1.805 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da başlayan "Yerinizi Alın" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Batman: Arkham Knight, The Forest
Battlefield 1, Assassin's Creed Odyssey ve Grounded PS4, PS5 dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|249,80 TL
|-%80
|Tekken 8
|1.749 TL
|1.049 TL
|-%40
|Diablo IV
|1.799 TL
|1.079 TL
|-%40
|S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl
|2.479 TL
|1.805 TL
|-%30
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL
|-%75
|The Forest
|595 TL
|208,25 TL
|-%65
|HITMAN World of Assassination Part One
|1.299 TL
|259,80 TL
|-%80
|Assassin's Creed Odyssey
|699 TL
|119,80 TL
|-%80
|Grounded PS4, PS5
|1.399 TL
|699,50 TL
|-%50
|Battlefield 1
|999 TL
|299,70 TL
|-%70
|The Elder Scrolls V: Skyrim VR
|2.499 TL
|624,75 TL
|-%75
|Black Myth: Wukong
|2.499 TL
|1.749 TL
|-%30
|Overcooked! 2
|879 TL
|219,75 TL
|-%75
|Football Manager 26 Console
|1.999 TL
|799,60 TL
|-%60
|Gears of War: Reloaded
|1.599 TL
|799,50 TL
|-%50
|Frostpunk 2: Deluxe Edition
|3.249 TL
|1.462 TL
|-%50