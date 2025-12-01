PS Store "Yıl Sonu" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Yıl Sonu" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %85'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Assassin's Creed Shadows 3.499 TL'den 1.749,50 TL, EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 2.000 TL'ye düştü. Buna ek olarak Grand Theft Auto V, 692 TL, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ384,50 TL, Call of Duty: Modern Warfare III Cross-Gen Paketiise 1.259 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Yıl Sonu" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %85'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyunlar
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5
|4.000 TL
|2.000 TL
|%50
|Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
|3.499,00 TL
|1.749,50 TL
|%50
|Grand Theft Auto V (PS4 ve PS5)
|2.099,00 TL
|692,67 TL
|%77
|Ghost of Tsushima: Legends
|769,00 TL
|384,50 TL
|%50
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi
|2.519,99 TL
|1.259,99 TL
|%50
|Forza Horizon 5 Deluxe Edition
|2.055,00 TL
|1.335,75 TL
|%35
|Days Gone Remastered
|2.149,00 TL
|1.289,40 TL
|%40
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899,00 TL
|584,85 TL
|%85
|Grounded PS4 & PS5
|1.399,00 TL
|699,50 TL
|%50
|NBA 2K26 SLAM Edition
|3.259,00 TL
|1.466,55 TL
|%55
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL
|%42
|Fallout 4
|699,00 TL
|279,60 TL
|%60
|Batman: Arkham Knight
|699,00 TL
|174,75 TL
|%75
|Horizon Zero Dawn Remastered
|2.149,00 TL
|1.289,40 TL
|%40
|Assassin's Creed Odyssey - Lüks Sürüm
|539,00 TL
|80,85 TL
|%85
|Subnautica
|1.049,00 TL
|262,25 TL
|%75
|Mortal Kombat X
|146,44 TL
|36,61 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3.499,00 TL
|699,80 TL
|%80
|Mafia II: Definitive Edition
|1.949,00 TL
|389,80 TL
|%80
