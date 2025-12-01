Giriş
    PS Store "Yıl Sonu" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Yıl Sonu" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 85'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store 'Yıl Sonu' indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da kadar sürecek "Yıl Sonu" indirimleri başladı. Assassin's Creed Shadows, EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Yıl Sonu" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %85'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Assassin's Creed Shadows 3.499 TL'den 1.749,50 TL, EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 2.000 TL'ye düştü. Buna ek olarak Grand Theft Auto V, 692 TL, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ384,50 TL, Call of Duty: Modern Warfare III Cross-Gen Paketiise 1.259 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store'da başlayan "Yıl Sonu" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %85'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    PS Store Yıl Sonu İndirimleri
    Oyunlar Normal Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Oranı
    EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 4.000 TL 2.000 TL %50
    Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 3.499,00 TL 1.749,50 TL %50
    Grand Theft Auto V (PS4 ve PS5) 2.099,00 TL 692,67 TL %77
    Ghost of Tsushima: Legends 769,00 TL 384,50 TL %50
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 699,00 TL 349,50 TL %50
    Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi 2.519,99 TL 1.259,99 TL %50
    Forza Horizon 5 Deluxe Edition 2.055,00 TL 1.335,75 TL %35
    Days Gone Remastered 2.149,00 TL 1.289,40 TL %40
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899,00 TL 584,85 TL %85
    Grounded PS4 & PS5 1.399,00 TL 699,50 TL %50
    NBA 2K26 SLAM Edition 3.259,00 TL 1.466,55 TL %55
    Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL %42
    Fallout 4 699,00 TL 279,60 TL %60
    Batman: Arkham Knight 699,00 TL 174,75 TL %75
    Horizon Zero Dawn Remastered 2.149,00 TL 1.289,40 TL %40
    Assassin's Creed Odyssey - Lüks Sürüm 539,00 TL 80,85 TL %85
    Subnautica 1.049,00 TL 262,25 TL %75
    Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL %75
    Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499,00 TL 699,80 TL %80
    Mafia II: Definitive Edition 1.949,00 TL 389,80 TL %80
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

