PS5 artık Steam oyunlarını çalıştırıyor: Cyberpunk 2077 oynandı

PS5'te Steam oyunları çalışıyor
Ortaya çıkan demolar arasında Steam üzerinden indirilen oyunların PS5 ana ekranından başlatıldığı görülüyor. Kullanıcılardan biri, Cyberpunk 2077 dahil Windows oyunlarını konsolda çalıştırmayı başardı. Bu gelişmeyi mümkün kılan projelerden biri Playden for PS5.
[twitter=https://www.reddit.com/r/PS5_Jailbreak/s/4ofM7mTQnO]
Bu yazılım, kullanıcıların Steam hesaplarına giriş yapmasına, oyun kütüphanelerini görüntülemesine, oyunları indirmesine ve doğrudan PS5 ana ekranından başlatmasına imkan tanıyor. Playden, ayrı bir Linux kurulumu gerektirmiyor. Bunun yerine Wine'ın PlayStation 5'e uyarlanmış bir sürümü olan prospero-win altyapısından yararlanıyor.
Projenin uyumluluk listesinde Cyberpunk 2077, Hollow Knight, Cuphead, Portal 2, Dead Cells ve Deep Rock Galactic gibi oyunlar oynanabilir seviyeye ulaşmış durumda. Cyberpunk 2077'nin kontrolcüyle yaklaşık 13 dakika boyunca test edildiği belirtiliyor ancak bu test için herhangi bir kare hızı ölçümü paylaşılmadı.
PS5'te Steam oyunları hâlâ deneysel
Playden'in geliştirilmesi devam ediyor. Projenin 0.6.0 sürümü, Windows oyunlarının USB depolama veya FTP üzerinden aktarılmasına ek olarak 120 Hz görüntü çıkışı ve yeni ekran ayarları desteği getiriyor. Bununla birlikte çevrim içi çok oyunculu oyunlar henüz desteklenmiyor. Ayrıca üçüncü taraf başlatıcı gerektiren veya belirli hile koruma sistemlerini kullanan oyunlar çalışmayabiliyor.
Önemli bir diğer nokta ise Playden'in PS5 üzerinde Linux çalıştırmadığı. Yazılım, konsolun ana ekranından erişilebilen yerel bir PS5 uygulaması olarak çalışıyor. Ancak tüm bu süreç jailbreak yapılmış bir PS5 gerektiriyor ve deneysel yazılımlarla Steam hesabının kullanılması konusunda da dikkatli olunması gerekiyor.
Şimdilik proje, PS5 donanımının Windows oyunlarını çalıştırma potansiyelini gösteren ilginç bir deney konumunda. Uyumluluk listesinin genişlemesi ve performans iyileştirmeleriyle birlikte desteklenen oyun sayısının ilerleyen dönemde artması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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