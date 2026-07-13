PS5 emülatörü GTA 5’i menülerine kadar açmayı başardı

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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yayınladığımız haberin ardından PlayStation 5 için geliştirilen KytyPS5 emülatörü, GTA 5'i menülerine kadar açmayı başardı. Ayrıca Quake II de oyun içi görüntü verebilir hale geldi. Her ne kadar bu yapımlar henüz baştan sona oynanabilir olmasa da PS5 emülatöründe önemli bir teknik eşiğin daha aşıldığı görülüyor.

3D oyunlar artık görüntü oluşturabiliyor

Projenin GitHub sayfasında paylaşılan yeni ekran görüntüleri, PowerWash Simulator ve PAC-MAN WORLD oyunlarının da oyun içi görüntü oluşturabildiğini ortaya koydu. Böylece KytyPS5, daha önce yalnızca 2D yapımlar ve açılış ekranlarıyla sınırlı kalan ilerlemesini bir adım ileri taşıyarak ticari 3D PlayStation 5 oyunlarını çalıştırabilen ilk emülatörlerden biri haline geldi.

Geliştirici, KytyPS5'i Windows için geliştirilen bir PlayStation 5 uyumluluk katmanı olarak tanımlıyor. Emülatör şu anda 2D oyunların yanı sıra Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, Unity ve özel oyun motorlarıyla geliştirilen bazı ticari 3D yapımları başlatabiliyor.

PS5 emülatörü ile ilk kez bir oyun PC'de çalıştırıldı 8 sa. önce eklendi

Projenin mevcut geliştirme sürecinde odak noktası yükleme sorunlarını gidermek ve oyun uyumluluğunu artırmak. Bu nedenle kusursuz grafik doğruluğu veya yüksek kare hızları şimdilik öncelikli hedefler arasında yer almıyor. Ayrıca emülatörün çalışması için şu aşamada LLE modüllerine ihtiyaç duyulmuyor.

Yeni sürüm önemli teknik iyileştirmeler getiriyor

Yayımlanan 0.0.3 sürümüyle birlikte sanal bellek yönetimi geliştirilerek oyunların açılış süreleri de kısaltıldı. Güncelleme kapsamında ayrıca yeni SRT shader bağlama sistemi, AMPR optimizasyonları, Pthread düzeltmeleri, yeni LibUlt ABI'leri ve kullanıcı arayüzüne entegre edilen bir uyumluluk veritabanı eklendi. Bunun yanında genel kararlılık ve grafik tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

KytyPS5'in testlerinin büyük bölümü Nvidia ekran kartları üzerinde gerçekleştirildi. AMD ve Intel GPU desteğinin ise henüz tam olarak tamamlanmadığı belirtiliyor. Öte yandan geliştirici, GTA 5'in PlayStation 5 sürümünün bilgisayarda açılabilmesinin daha çok bir teknik gösterim niteliği taşıdığını vurguluyor. Zira GTA 5'in yerel bir PC sürümü zaten bulunuyor.

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PS5 emülatörü GTA 5’i menülerine kadar açmayı başardı

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