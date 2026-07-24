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    PS5 için yeni sistem güncellemesi yayınlandı: İşte değişenler

    Sony, PlayStation 5 için yeni sistem yazılımı güncellemesini yayınladı. 26.04-13.60.00 sürüm numarasıyla dağıtıma sunulan güncelleme, küçük iyileştirmeler içeriyor.

    PS5 için yeni sistem güncellemesi yayınlandı: İşte değişenler Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 kullanıcıları için 26.04-13.60.00 sürüm numaralı yeni sistem yazılımı güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, büyük yenilikler yerine kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan küçük çaplı değişiklikler içeriyor.

    PS5 için yeni sistem güncellemesi

    Şirketin resmi değişiklik notuna göre güncellemeyle birlikte mesajlar ve bazı ekranlardaki kullanılabilirlik iyileştirildi. Sony, bu sürümde başka yeni özellik veya performans değişikliği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Son dönemde yayınlanan daha kapsamlı PS5 güncellemeleri ise özellikle PS5 Pro kullanıcılarını hedef almıştı.

    Bu güncellemelerle PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisinin geliştirilmiş sürümü kullanıma sunulurken, Arkadaş Etkinliği (Friends Activity) bileşeninde yenilikler yapılmış, konsolun seri numarasını sistem üzerinden görüntüleme seçeneği eklenmiş ve Güç Tasarrufu modu gibi yeni özellikler kullanıcılara sunulmuştu.

    Yeni sistem yazılımı, Ağustos ve Eylül aylarında çıkış yapması beklenen Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ve Marvel Tokon: Fighting Souls gibi yapımlar öncesinde yayınlanmış oldu. Öte yandan Sony'nin sistem güncellemesi duyuruları son dönemde farklı bir tartışmanın da odağı haline geliyor.

    Öte yandan Sony'nin 2028 sonrasında fiziksel medya desteğini sonlandırma kararı tepki almaya devam ediyor. Ancak Sony'nin bu eleştiriler doğrultusunda herhangi bir politika değişikliğine işaret eden resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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