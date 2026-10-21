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    PS5'in 14.10 sürümü kırıldı: GTA 6 öncesi Sony'ye kritik haber

    PS5'in yeni 14.10 sürümü için kritik bir açık ortaya çıktı. GTA 6'nın çalışması için bu sürümün gerektiği iddiaları, gelişmeyi Sony açısından daha önemli hale getiriyor.

    PS5'in 14.10 sürümü kırıldı: GTA 6 öncesi Sony'ye kritik haber Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation 5'teki güvenlik açıklarını kapatma çalışmaları devam ederken konsolun 14.10 sistem yazılımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Homebrew geliştiricisi Gezine, PS5'in 14.10 sürümünde debug menüsüne erişim sağladığını gösteren bir video paylaştı. Yeni gelişme, GTA 6'nın korsan oynanmasına neden olabilir.

    PS5 14.10 için yeni açık ortaya çıktı

    PlayStation Network tarafındaki son veriler, Grand Theft Auto 6’nın çalışması için en az 14.10 sürümünün gerekli olabileceğini ortaya koymuştu. Bu nedenle yeni açığın GTA 6'nın çıkışına haftalar kala ortaya çıkması, Sony açısından önem taşıyor. PS5 14.10 sürümü 1 Ekim'de yayınlandı ve daha önce kullanılan bazı açıkları kapatmayı amaçlayan güvenlik güncellemeleri içeriyordu. Bunlar arasında 13.60 sürümünde kullanılan Relapse açığı da bulunuyordu.

    Ancak Gezine tarafından gösterilen yeni gelişmeyle birlikte 14.10 sürümünde konsolun debug ayarlarına erişim sağlandığı belirtiliyor. Bu durum, sistem seviyesinde yeni bir açığın bulunduğuna işaret ediyor.

    Bununla birlikte mevcut gelişme, GTA 6'nın çıkış gününde korsan kopyalarının çalıştırılabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle 14.00 ve üzeri sürümler için hazırlanan oyunlarda daha ileri seviyede güvenlik katmanlarının aşılması gerekiyor. Dolayısıyla yeni açık tek başına modern PS5 oyunlarının çalıştırılması için yeterli değil.

    GTA 6 öncesi kritik zamanlama

    İşin Sony açısından daha önemli tarafı ise açığın henüz kamuya açık şekilde paylaşılmamış olması. Gezine'nin güvenlik açığını şimdilik gizli tuttuğu aktarılıyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Sony'nin açığı analiz ederek yeni bir sistem güncellemesiyle kapatmasının önüne geçmek. Grand Theft Auto 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkması bekleniyor.

    Eğer 14.10 sürümü gerçekten oyunun minimum sistem gereksinimi olarak kullanılıyorsa, Sony'nin önümüzdeki haftalarda yeni güvenlik güncellemeleri yayınlaması olası. Öte yandan mevcut açık ile GTA 6'nın oynanabilir bir kopyasının oluşturulması arasında hâlâ önemli teknik engeller bulunuyor. 

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