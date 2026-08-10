PS5'in sevilen özelliği Steam Deck'e geldi: Konsola ihtiyaç kalmayacak

Bulut oyun özelliğini kullanmak için bir PlayStation Network hesabı ve aktif PlayStation Plus Premium aboneliği gerekiyor. Desteklenen oyunlar arasında PlayStation Plus kataloğundaki yapımların yanı sıra kullanıcının sahip olduğu bazı dijital PS5 oyunları da bulunuyor. Ancak satın alınmış her PS5 oyununun bulut üzerinden oynanabildiği anlamına gelmiyor. Kullanılabilirlik, Sony'nin bulut oyun kataloğuna, hesaba ve bölgeye göre değişiyor.
Steam mağazasında uygulama ücretsiz olarak listelenirken ayrıca Asobi Premium paketi de bulunuyor. Premium paketinin nihai fiyatı henüz açıklanmış değil. Geliştirici ekip ayrıca Windows sürümü üzerinde çalışıldığını belirtiyor.