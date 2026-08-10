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    PS5'in sevilen özelliği Steam Deck'e geldi: Konsola ihtiyaç kalmayacak

    Steam Deck kullanıcıları, yeni bir üçüncü taraf uygulama sayesinde PS5 konsoluna ihtiyaç duymadan desteklenen oyunları bulut üzerinden oynayabilecek.           

    PS5'in sevilen özelliği Steam Deck'e geldi: Konsola ihtiyaç yok Tam Boyutta Gör
    Steam Deck kullanıcıları, üçüncü taraf bir uygulama üzerinden PlayStation oyunlarını bulut üzerinden oynayabilecek. Asobi: Remote Play adlı uygulama, Steam Playtest kapsamında Steam Deck, Steam Machine ve diğer Linux sistemlerinde kullanıma açıldı. Uygulama standart PS4 ve PS5 Remote Play desteğinin yanı sıra, daha dikkat çekici olarak PlayStation Plus Premium üzerinden bulut oyun akışını destekliyor. 

    Steam Deck'e PS5 bulut oyun desteği geldi

    Bulut oyun özelliğini kullanmak için bir PlayStation Network hesabı ve aktif PlayStation Plus Premium aboneliği gerekiyor. Desteklenen oyunlar arasında PlayStation Plus kataloğundaki yapımların yanı sıra kullanıcının sahip olduğu bazı dijital PS5 oyunları da bulunuyor. Ancak satın alınmış her PS5 oyununun bulut üzerinden oynanabildiği anlamına gelmiyor. Kullanılabilirlik, Sony'nin bulut oyun kataloğuna, hesaba ve bölgeye göre değişiyor.

    PS5'in sevilen özelliği Steam Deck'e geldi: Konsola ihtiyaç yok Tam Boyutta Gör
    Asobi'nin temel sürümü 1080p çözünürlükte 30 FPS SDR görüntü aktarımı ve otomatik bit hızı ayarlaması sunuyor. Premium özellikler ise 1080p 60 FPS, HDR, manuel bit hızı kontrolü, düşük gecikme modları, kontrolcü titreşimi ve 4K yükseltme seçeneklerini içeriyor. Uygulama şu anda Steam Playtest kapsamında ve test sürecinde tüm premium özellikler ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

     

    Steam mağazasında uygulama ücretsiz olarak listelenirken ayrıca Asobi Premium paketi de bulunuyor. Premium paketinin nihai fiyatı henüz açıklanmış değil. Geliştirici ekip ayrıca Windows sürümü üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

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