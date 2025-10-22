PS5'in yeni güncellemesi çıktı: İşte yeni eklenen özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 kullanıcıları için "25.07-12-20-00" numaralı yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı. Yeni sürüm, daha önceki güncellemelerde sunulan yeniliklerin aksine, sistem kararlılığı ve özellikle DualSense tarafında küçük işlevsel özelliklere odaklanıyor.

Seri numaraları artık tek tıkla erişilebilir

Güncelleme notlarına göre, artık PS5 konsolunun ve bağlı DualSense kontrol cihazlarının seri numaralarına doğrudan sistem menüsünden erişilebilecek. Bu özellik, garanti işlemleri veya destek talepleri oluştururken seri numarasını bulmak için konsolu veya kontrolcüyü fiziksel olarak çevirmek zorunda kalan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcıların PS5 konsolunun seri numarasını bulmak için şu adımları takip etmeleri gerek:

Ana menüden Ayarlar (Settings) bölümüne tıklayın.

bölümüne tıklayın. Ardından Sistem > Sistem Yazılımı > Konsol Bilgileri

Seri numarası, açılan ekrandaki ilgili alanda görüntülenebilir.

DualSense kontrol cihazının seri numarasını görüntülemek için:

Ayarlar > Aksesuarlar > Genel > Gelişmiş Ayarlar yolunu izlemek gerekiyor.

yolunu izlemek gerekiyor. Ardından Seri Numarasını Görüntüle (View Serial Number) seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Bu yöntem hem USB hem de Bluetooth ile bağlı kontrolcüler için geçerli.

Güncelleme yalnızca bu özellikle sınırlı değil. Sony, sistem performansı ve kararlılığında artışa ek olarak, DualSense Edge kablosuz kontrol cihazının aygıt yazılımını da güncelledi. Ayrıca sistem genelinde mesajların daha net ve kullanıcı arayüzünün daha anlaşılır hale getirildiği bildiriliyor. Yeni güncelleme, PS5 tarafından otomatik olarak indiriliyor ancak kullanıcılar isterlerse PlayStation'ın resmi web sitesinden dosyayı manuel olarak da yükleyebilir.

