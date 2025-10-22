PS5'in yeni güncellemesi çıktı: İşte yeni eklenen özellikler

Seri numaraları artık tek tıkla erişilebilir
Güncelleme notlarına göre, artık PS5 konsolunun ve bağlı DualSense kontrol cihazlarının seri numaralarına doğrudan sistem menüsünden erişilebilecek. Bu özellik, garanti işlemleri veya destek talepleri oluştururken seri numarasını bulmak için konsolu veya kontrolcüyü fiziksel olarak çevirmek zorunda kalan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcıların PS5 konsolunun seri numarasını bulmak için şu adımları takip etmeleri gerek:
- Ana menüden Ayarlar (Settings) bölümüne tıklayın.
- Ardından Sistem > Sistem Yazılımı > Konsol Bilgileri
- Seri numarası, açılan ekrandaki ilgili alanda görüntülenebilir.
DualSense kontrol cihazının seri numarasını görüntülemek için:
- Ayarlar > Aksesuarlar > Genel > Gelişmiş Ayarlar yolunu izlemek gerekiyor.
- Ardından Seri Numarasını Görüntüle (View Serial Number) seçeneğine tıklayın.
- Bu yöntem hem USB hem de Bluetooth ile bağlı kontrolcüler için geçerli.
Güncelleme yalnızca bu özellikle sınırlı değil. Sony, sistem performansı ve kararlılığında artışa ek olarak, DualSense Edge kablosuz kontrol cihazının aygıt yazılımını da güncelledi. Ayrıca sistem genelinde mesajların daha net ve kullanıcı arayüzünün daha anlaşılır hale getirildiği bildiriliyor. Yeni güncelleme, PS5 tarafından otomatik olarak indiriliyor ancak kullanıcılar isterlerse PlayStation'ın resmi web sitesinden dosyayı manuel olarak da yükleyebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: