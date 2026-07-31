PS5 konsol satışları düştü, dijital oyun alımları arttı

PlayStation 5 konsol satışları %36 düştü
PS5, selefinin sahip olduğu avantajlardan yararlanamadı. RAM ve diğer önemli bileşenlerdeki sürekli kıtlık, PS5 konsol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu, PlayStation için bir ilk oldu. Sony, donanım satışlarından elde edilen gelirin de yaklaşık %10 azaldığını, yazılım satışlarının ise yıllık bazda 65,9 milyondan 66,1 milyona yükseldiğini belirtti. Şirketin PS5 disk üretimini sonlandırma kararı büyük bir tepkiyle karşılanmasına rağmen, dijital oyun satışları da 1. çeyrekte %78'den %82'ye yükseldi.
Tüm oyun satışlarının %82'si dijital
Sony'nin hizmetlerini kullananların sayısı da 2 milyon arttı. Aylık aktif kullanıcı sayısı 125 milyona ulaştı. Genel olarak, oyun ve ağ bölümündeki satışlar istikrarlı seyrederken, kârlar çoğunlukla ABD gümrük vergisi iadeleri ve uygun döviz kurları sayesinde %37 arttı.
GTA 6 için hazırlıklar tamam: PS5 için yeterli bellek tedarik edildi
Sony ayrıca, bu takvim yılında üretmeyi ve satmayı beklediği tüm PS5 konsolları için yeterli düzeyde bellek temin ettiklerini de belirtti. Önümüzdeki birkaç ay Sony için çok önemli bir dönem olacak, çünkü GTA 6'nın çıkış yapması tatil sezonunda şirketin satışlarını ciddi oranda artıracak.
Sony PlayStation 2026 mali yılı birinci çeyrek sonuçları
- Bugüne kadarki PS5 konsol satışı: 95.3 milyon adet
- Nisan'dan Haziran'a 1.6 milyon PS5 konsolu satıldı
- 66.1 milyon PS4 ve PS5 oyun satışı gerçekleşti
- 6 milyon PlayStation birinci parti oyunu satıldı
- Oyun satışlarının %82'si dijital, %18’i fiziksel
- 125 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşıldı
- Yeni nesil PlayStation platformuna yapılan yatırım artırıldı
- 2026 PS5 satış talebini karşılamak için yeterli bellek tedariki sağlandı
şu temu işine de bir el atsa şiii