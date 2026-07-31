PS5 konsol satışları düştü, dijital oyun alımları arttı

Tam Boyutta Gör Sony, konsol fiyat artışlarının etkisini hissetmeye başladı. 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri ​​arasındaki son çeyrekte şirket 1.6 milyon PS5 sattı. Satışlar, bir önceki çeyreğe göre daha iyi olsa da, 2025'in aynı dönemine kıyasla %36'lık keskin bir düşüş gördü. PS5'in şimdiye kadar 95,3 milyon sattığı bilgisi de paylaşıldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, PS4 aynı dönemde 100,2 milyon adet satmıştı ancak bu satışlar düzenli indirimler ve sistemin perakende satış fiyatının zamanla düşmesi sayesinde gerçekleşmişti.

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PlayStation 5 konsol satışları %36 düştü

PS5, selefinin sahip olduğu avantajlardan yararlanamadı. RAM ve diğer önemli bileşenlerdeki sürekli kıtlık, PS5 konsol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu, PlayStation için bir ilk oldu. Sony, donanım satışlarından elde edilen gelirin de yaklaşık %10 azaldığını, yazılım satışlarının ise yıllık bazda 65,9 milyondan 66,1 milyona yükseldiğini belirtti. Şirketin PS5 disk üretimini sonlandırma kararı büyük bir tepkiyle karşılanmasına rağmen, dijital oyun satışları da 1. çeyrekte %78'den %82'ye yükseldi.

Tüm oyun satışlarının %82'si dijital

Sony'nin hizmetlerini kullananların sayısı da 2 milyon arttı. Aylık aktif kullanıcı sayısı 125 milyona ulaştı. Genel olarak, oyun ve ağ bölümündeki satışlar istikrarlı seyrederken, kârlar çoğunlukla ABD gümrük vergisi iadeleri ve uygun döviz kurları sayesinde %37 arttı.

GTA 6 için hazırlıklar tamam: PS5 için yeterli bellek tedarik edildi

Sony ayrıca, bu takvim yılında üretmeyi ve satmayı beklediği tüm PS5 konsolları için yeterli düzeyde bellek temin ettiklerini de belirtti. Önümüzdeki birkaç ay Sony için çok önemli bir dönem olacak, çünkü GTA 6'nın çıkış yapması tatil sezonunda şirketin satışlarını ciddi oranda artıracak.

Sony PlayStation 2026 mali yılı birinci çeyrek sonuçları

Bugüne kadarki PS5 konsol satışı: 95.3 milyon adet

Nisan'dan Haziran'a 1.6 milyon PS5 konsolu satıldı

66.1 milyon PS4 ve PS5 oyun satışı gerçekleşti

6 milyon PlayStation birinci parti oyunu satıldı

Oyun satışlarının %82'si dijital, %18’i fiziksel

125 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşıldı

Yeni nesil PlayStation platformuna yapılan yatırım artırıldı

2026 PS5 satış talebini karşılamak için yeterli bellek tedariki sağlandı

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PS5 konsol satışları düştü, dijital oyun alımları arttı

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