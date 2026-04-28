PS5 kullanıcılarına kötü haber: Dijital oyunlara doğrulama şartı geliyor

Tam Boyutta Gör Playstation 5'te Mart 2026 sonrası satın alınan bazı dijital oyunlar için yeni bir DRM politikası uygulanmaya başladı. Buna göre konsol, satın alınan oyunların lisansını doğrulamak için belirli aralıklarla PlayStation Network sunucularına bağlanmak zorunda. Ortaya çıkan bilgilere göre bu süre yaklaşık 30 gün olacak.

Dijital oyunlar için 30 gün kuralı

Kaçıranlar için son dönemde PlayStation 5 kullanıcıları, dijital oyunlarda dikkat çekici bir detay fark etmişti. Bazı oyunlarda görülen 30 günlük sayaç, lisansın aktif kalabilmesi için konsolun belirli aralıklarla internete bağlanmasını gerektiriyordu. Özellikle belirli sistem sürümlerinde ortaya çıkan bu durum ilk etapta bir hata olarak değerlendirilse de, Sony cephesinden gelen açıklamalar bunun bilinçli bir DRM politikası olduğunu gösteriyor.

Playstation 5'te uygulanacak kuaral kapsamında eğer bir PS5 bu süre boyunca internete bağlanmazsa, dijital olarak satın alınan bazı oyunlar geçici olarak erişime kapanabiliyor. Oyunu yeniden oynayabilmek için ise konsolun tekrar internete bağlanarak lisans doğrulaması yapması gerekiyor. Bu durum özellikle tamamen çevrimdışı kullanım senaryoları için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Uzun süre internet erişimi olmayan kullanıcılar, örneğin kırsal bölgelerde yaşayanlar veya görev nedeniyle bağlantıdan uzak kalan kişiler, bu sınırlamadan doğrudan etkilenebilir. Öte yandan dikkat çeken bir başka detay ise bu kuralın geriye dönük olmaması. Mart 2026 öncesinde satın alınan dijital oyunlar mevcut sistemle çalışmaya devam ediyor ve herhangi bir doğrulama zorunluluğu bulunmuyor. Yeni DRM politikası yalnızca daha yeni satın alımları kapsıyor.

