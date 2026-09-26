PS5 oyunları emülatörsüz PC'ye uyarlanabilir: AnyPS5 geliyor

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Tam Boyutta Gör PlayStation 5 oyunlarını PC'de çalıştırmak için geliştirilen projeler arasına yeni bir isim daha eklendi. AnyPS5, klasik bir emülatör yaklaşımı yerine PS5 oyunlarının çalıştırılabilir dosyalarını doğrudan Linux ve Windows için uyarlamayı hedefliyor. Projenin geliştiricisi tarafından paylaşılan son bilgilere göre gerçek bir PS5 oyunu logo ve ana menü aşamasını geçerek sesli oynanışa kadar ulaşmış durumda.

AnyPS5 nasıl çalışıyor?

Paylaşılan detaylara göre AnyPS5, KytPS5 veya shadPS4 gibi projelerden farklı olarak kendisini bir PS5 emülatörü olarak tanımlamıyor. Proje, PS5 için hazırlanmış çalıştırılabilir dosyaları hedef işletim sisteminin yerel formatına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bunun için kullanılan relinker (yönlendirici), PS5 çalıştırılabilir dosyasını Linux veya Windows'un yerel formatına uyarlarken, sistemin ihtiyaç duyduğu PlayStation'a özgü PRX kütüphanelerinin yerine PC üzerinde kullanılabilecek karşılıklarını yerleştiriyor. Tabii ki yeni projenin henüz bağımsız olarak doğrulanmadığını ve oldukça erken aşamada olduğunu belirtmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın önemli bir avantajı ise PS5 donanımının işlemci tarafında AMD x86-64 mimarisini kullanması. Dolayısıyla oyunların CPU talimatlarını tamamen farklı bir işlemci mimarisine çevirmek gerekmiyor. Bu durum, PS5 oyunlarının PC'ye aktarılması sürecindeki önemli engellerden birini ortadan kaldırıyor. Ancak grafik tarafında süreç daha karmaşık.

Gerçek PS5 oyunu oynanışa ulaştı

Projenin GitHub sayfasında paylaşılan son duruma göre yürütme süreci başlangıç aşamasını, stack unwinding (yığın geri sarma) işlemlerini ve istisna yönetimi tablolarını geçebiliyor. Daha da önemlisi, gerçek bir PS5 oyununun logo, ana menü ve sesli oynanış aşamasına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu aşamada herhangi bir oyunun ismi açıklanmış değil.

AnyPS5, PS5 oyunlarını PC'ye taşımaya çalışan tek proje değil. KytPS5 ve SharpEmu gibi emülasyon projeleri de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle KytPS5'in son sürümlerinde bazı oyunlarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Projenin bazı derlemeleri Astro Bot'u oynanış aşamasına kadar taşıyabilirken, değiştirilmiş bazı sürümlerde Ryzen 7 9800X3D ve GeForce RTX 4080 kullanılan sistemlerde belirli bölümlerde 60 FPS'e yaklaşan performans alınabiliyor.

AnyPS5'in yaklaşımı ise bu projelerden farklı olarak emülasyon yerine doğrudan portlama ve sistem kütüphanelerinin yeniden uygulanması üzerine kurulmuş olacak.

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Önümüzdeki dönemde projenin ne kadar ilerleyeceği özellikle GTA 6 gibi büyük yapımlar açısından merak konusu. Ancak GTA 6'nın PC sürümünün resmi olarak açıklanmış bir çıkış tarihi bulunmadığı için AnyPS5'in böyle bir oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağı konusunda şimdiden bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

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