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    PS5 oyunları Xbox Series X'te çalıştırıldı: PS5X neler sunuyor?

    Xbox Series X üzerinde PS5 oyunları çalıştırıldı. PS5X adlı emülatör projesi Quake II dahil dört oyunu açmayı başardı ancak önemli bir bellek sınırı bulunuyor. 

    PS5 oyunları Xbox Series X'te çalıştırıldı: PS5X neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Sony'nin mevcut nesil konsollarında benzer AMD donanımlarını tercih etmesi, ilginç bir emülasyon projesinin önünü açtı. Geliştirici Devran Cosmo Uenal, PS5X adlı proje sayesinde PlayStation 5 oyunlarını Xbox Series X üzerinde çalıştırmayı başardı. Açık kaynaklı PS5 emülatörü KytyPS5'in Xbox'a uyarlanmış versiyonu olan PS5X, 8 Eylül'de yayınlanan görüntülerde PS5 sürümü Quake II'yi Xbox Series X üzerinde çalıştırdı. Oyun Xbox kontrolcüsüyle oynanabilir durumda. Proje şu anda dört PS5 oyununu destekliyor.

    PS5X nasıl çalışıyor?

    PS5 ve Xbox Series X, sekiz çekirdekli Zen 2 işlemci, RDNA 2 grafik birimi ve 16 GB GDDR6 bellek kullanıyor. PS5 oyunları da x86-64 mimarisine göre derlendiğinden, emülasyon süreci bazı açılardan daha kolay hale geliyor. KytyPS5, PS5'in grafik komutlarını çevirerek shader'ları Vulkan için yeniden derliyor. Ancak Xbox'ın Geliştirici Modu Vulkan desteklemediği için PS5X tarafında bu işlemlerin DirectX 11 ve DirectX 12'ye uyarlanması gerekiyor. 

    PS5X şu anda GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion ve Quake II oyunlarını çalıştırabiliyor. Dört oyunda da Xbox kontrolcüleri destekleniyor. Bazı oyunlarda ses de çalışırken, Quake II'nin gösterilen testlerde yaklaşık 25-45 FPS aralığında çalıştığı belirtiliyor.

    En büyük sorun 5 GB bellek sınırı

    Projenin önündeki en büyük engel ise Xbox'ın Geliştirici Modu. Microsoft bu modda oyunlara yalnızca 5 GB bellek tahsis ediyor. Normal Xbox Series X oyunları ise 16 GB belleğin yaklaşık 13,5 GB'lık bölümünü kullanabiliyor. Bu nedenle PS5X, normal bir Xbox Series X oyununa ayrılan belleğin yalnızca yaklaşık yüzde 37'sine erişebiliyor. Bu durum güncel ve daha büyük PS5 oyunlarının çalıştırılmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

    Projenin geliştiricisi PS5X'in yasal olarak edinilmiş oyun dosyalarıyla kullanılmasını öneriyor. Ayrıca internette benzer isimlerle dağıtılan sahte emülatörlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yeni emülatör şu an için kısıtlı olsa da, önümüzdeki süreçte Xbox üzerinden Playstation özel oyunlarını da oynamak mümkün hale gelebilir.

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