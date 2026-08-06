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    PS5 Pro'da PSSR 2.0 dönemi başlıyor: Artık tüm oyunlarda olacak

    Sony, PS5 Pro için yeni beta güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte PSSR 2.0 görüntü yükseltme teknolojisi desteklenen oyunlarda varsayılan olarak etkinleşecek.

    PS5 Pro'da PSSR 2.0 dönemi başlıyor: Artık tüm oyunlarda olacak Tam Boyutta Gör
    Sony, PS5 Pro kullanıcılarına yönelik yeni sistem yazılımı beta güncellemesiyle birlikte PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) 2.0 teknolojisini daha yaygın hale getirmeye hazırlanıyor. Güncellemeyle birlikte daha önce manuel olarak açılması gereken "Enhance PSSR Image Quality" (PSSR Görüntü Kalitesini Geliştir) seçeneği artık varsayılan olarak etkinleştirilecek.

    PS5 Pro'da PSSR 2.0 dönemi başlıyor

    Yenin güncelleme ile beraber yalnızca PSSR 2.0 destekleyen oyunlar değil, henüz ilk nesil PSSR kullanan oyunlar da geliştirilmiş görüntü yükseltme algoritmasından faydalanabilecek. Sony, bu değişiklik sayesinde desteklenen oyunlarda daha keskin ve daha net bir görüntü kalitesi sunmayı hedefliyor.

    Kaçıranlar için ilk nesil PSSR, özellikle Unreal Engine 5 kullanan bazı oyunlarda istenen performansı verememişti. Örneğin Silent Hill 2 Remake'te ışıklandırma sistemiyle yaşanan uyumsuzluklar nedeniyle görüntü kalitesine yönelik eleştiriler yapılmıştı. Geliştirilen PSSR 2.0 ise bu tür sorunları azaltmayı amaçlıyor.

    ResetEra forumlarında paylaşılan bilgilere göre Sony'nin beta programına gönderdiği e-postada, sistem yazılımı güncellendiğinde "Enhance PSSR Image Quality" ayarının otomatik olarak etkinleştirileceği belirtiliyor. Açıklamada, bu özelliğin etkin olduğunda eski PSSR sürümünü kullanan oyunlarda da daha gelişmiş görüntü işleme uygulanacağı ve böylece daha keskin bir görsel deneyim sunulacağı paylaşıldı.

    Beta güncellemesi ayrıca sistem kararlılığı ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra bazı bölgelerde Bluetooth'u kapatma özelliğine yönelik küçük değişiklikler içeriyor. Bunun dışında kararlı sürümünün yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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