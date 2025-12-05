PS5 Pro'nun yenilenen DualSense kontrolcüsü daha iyi pil ömrü sunuyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir dizi test, PS5 kontrolcüsünün en yeni modelinin (CFI-ZCT2W) daha uzun süreli oynama için performansının optimize edildiğini ortaya çıkardı. Ancak, Sony’nin yeni DualSense V2’de pil ömrünü artırmak için bazı ödünler verdiği belirtildi.

Sony’nin pil ömrü iyileştirildiği tespit edilen yeni DualSense kontrolcüyü PS5 Pro model CFI-7121 veya PS5 Slim CFI-2116 ile gönderdiği söyleniyor. Örneğin; Sony DualSense Gold Ghost Of Yötei Edition gibi özel DualSense kontrolcüler yeni donanım yapılandırmasını kullanıyor. Kutusunda “CFI-ZCT2W” ürün kodu yer alıyorsa, yenilene DualSense olduğundan emin olabilirsiniz.

Testlere göre, yeni DualSense V2, uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim gibi özelliklerle 15 saatten fazla kesintisiz oyun süresi sunuyor. Ayrıca, şarj sıcaklıkları genel olarak daha düşük.

Yetersiz pil ömrü, PS5'in çıkışından bu yana PlayStation kullanıcıları arasında yaygın bir şikayet konusu oldu. Bazı durumlarda, kontrolcüyü yalnızca altı saat sonra şarj etmek gerekebiliyor. Birçok Xbox kontrolcüsünün aksine, gerektiğinde pilleri de kolayca değiştirilemiyor. Ancak, bu seçenek söylentilere konu olan DualSense V3 ile gelebilir.

