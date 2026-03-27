    PS5 Pro ve Slim için zam kapıda: Yeni fiyatlar sızdırıldı

    PS5 fiyatlarına yeni bir zam daha gelebilir. Sızıntılara göre PS5 Slim, PS5 Pro ve PlayStation Portal için Avrupa fiyatlarında ciddi artışlar gündemde. İşte detaylar...

    Oyun ve PC pazarındaki maliyet artışları etkisini sürdürürken, konsol tarafında da fiyat güncellemeleri bekleniyor. Son iddia ise Sony ve PlayStation ailesini yakından ilgilendiriyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgilere göre, PlayStation 5 serisinin tamamına yakınında yeni bir fiyat artışı planlanıyor.

    PS5 Pro ve Slim zamlanıyor

    Sızıntıya göre PlayStation 5 Slim modeli Avrupa'da 549.99 eurodan 649.99 euroya yükselecek. Üst segmentte konumlanan PlayStation 5 Pro için ise fiyatın 799.99 eurodan 899.99 euroya çıkacağı belirtiliyor.. Taşınabilir aksesuar tarafında yer alan PlayStation Portal da 219.99 eurodan 249.99 euroya yükselebilir.

    Dikkat çeken nokta, bu artışların yeni nesil konsol söylentilerine rağmen gelmesi. Günümüzde PlayStation 6 hakkında beklentiler artarken, mevcut nesilde fiyat artışı ihtimali kullanıcı tarafında soru işaretleri oluşturabilir. Fiyat artışlarının arkasında ise donanım maliyetleri bulunuyor.

    Özellikle bellek tarafında yaşanan arz sıkıntıları ve fiyat yükselişleri, hem PC hem de konsol pazarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılı içerisinde PS5 Digital sürümüne iki kez zam yapılmış olması, bu trendin devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan bu fiyat artışının hangi bölgelerde uygulanacağı netleşmiş değil. Ancak geçmişte yapılan zamların küresel ölçekte gerçekleştiği düşünüldüğünde, benzer bir senaryonun tekrar yaşanması muhtemel.

