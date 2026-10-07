PS5 Pro ikinci eli inanılmaz fiyata fırladı

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GTA 6 oyununun çıkışı yaklaştıkça konsol piyasasında da inanılmaz bir hareketlilik var. PS5 Pro konsolunda rağbet arttıkça ve stoklar da tükendikçe ikinci el piyasası şok fiyatlara çıkmış durumda. Artık bu resmi olarak da doğrulandı.

PS5 Pro ikinci el 1499$

Zamlanarak 899.99$ seviyesine yükselen PS5 Pro konsolu zaten raflarda kalmadığı için sıfırını 1500$ altında bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi ise ikinci el piyasasının 1500$ seviyesine kadar çıktığı görülüyor.

Sony PS5 konusunda kritik karar 2 ay önce eklendi

GameStop çalışanının sızdırdığı firma içi bildirime göre PlayStation 5 Pro ikinci el fiyatları dijital sürüm 1399.99$, fiziksel sürüm ise 1499.99$ olarak belirlenmiş. Bu da onu tarihin en yüksek fiyatlı konsolu haline getiriyor. Örneğin çıkış döneminde 699.99$ fiyattan alan bir kişi ikinci eli iki kat civarında kâr koyarak satabiliyor.

Hali hazırda bellek krizinin sona ermesi mümkün görünmediği için PS5 Pro arzı da talebi karşılayacak durumda değil. Bu bakımdan mağaza dışı açık pazarlarda ikinci el fiyatlarının daha da yukarı çıkacağını tahmin etmek zor olmaz.

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