PS5 Pro ikinci eli inanılmaz fiyata fırladı

PS5 Pro ikinci el 1499$
Zamlanarak 899.99$ seviyesine yükselen PS5 Pro konsolu zaten raflarda kalmadığı için sıfırını 1500$ altında bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi ise ikinci el piyasasının 1500$ seviyesine kadar çıktığı görülüyor.
GameStop çalışanının sızdırdığı firma içi bildirime göre PlayStation 5 Pro ikinci el fiyatları dijital sürüm 1399.99$, fiziksel sürüm ise 1499.99$ olarak belirlenmiş. Bu da onu tarihin en yüksek fiyatlı konsolu haline getiriyor. Örneğin çıkış döneminde 699.99$ fiyattan alan bir kişi ikinci eli iki kat civarında kâr koyarak satabiliyor.
Hali hazırda bellek krizinin sona ermesi mümkün görünmediği için PS5 Pro arzı da talebi karşılayacak durumda değil. Bu bakımdan mağaza dışı açık pazarlarda ikinci el fiyatlarının daha da yukarı çıkacağını tahmin etmek zor olmaz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: