Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS5 Pro ikinci eli inanılmaz fiyata fırladı

    GTA 6 oyununu en iyi şekilde oynamak isteyenler PS5 Pro konsoluna akın edince zaten sıkıntılı olan arz yetersiz kaldı. Konsolun ikinci eli bile inanılmaz fiyatlara çıkıyor. 

    PS5 Pro
    GTA 6 oyununun çıkışı yaklaştıkça konsol piyasasında da inanılmaz bir hareketlilik var. PS5 Pro konsolunda rağbet arttıkça ve stoklar da tükendikçe ikinci el piyasası şok fiyatlara çıkmış durumda. Artık bu resmi olarak da doğrulandı.

    PS5 Pro ikinci el 1499$

    Zamlanarak 899.99$ seviyesine yükselen PS5 Pro konsolu zaten raflarda kalmadığı için sıfırını 1500$ altında bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi ise ikinci el piyasasının 1500$ seviyesine kadar çıktığı görülüyor.

    GameStop çalışanının sızdırdığı firma içi bildirime göre PlayStation 5 Pro ikinci el fiyatları dijital sürüm 1399.99$, fiziksel sürüm ise 1499.99$ olarak belirlenmiş. Bu da onu tarihin en yüksek fiyatlı konsolu haline getiriyor. Örneğin çıkış döneminde 699.99$ fiyattan alan bir kişi ikinci eli iki kat civarında kâr koyarak satabiliyor.

    Hali hazırda bellek krizinin sona ermesi mümkün görünmediği için PS5 Pro arzı da talebi karşılayacak durumda değil. Bu bakımdan mağaza dışı açık pazarlarda ikinci el fiyatlarının daha da yukarı çıkacağını tahmin etmek zor olmaz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dual rapid ne demek peygamber devesi eve girerse ne anlama gelir garrett turbo offroad araçları tiktok beğeni

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum