PS5 satış rakamları paylaşıldı: Satışlar düşerken oyunlar yükselişte

Tam Boyutta Gör Sony, 2025 mali yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarıyla birlikte PlayStation 5 güncel sevkiyat rakamlarını paylaştı. Buna göre PS5'in toplam sevkiyatı 92,2 milyon adede ulaştı. Bir önceki çeyrekte açıklanan 84,2 milyonluk rakama kıyasla artış sürse de yıllık bazda satış performansı düşüş gösteriyor.

Sony, söz konusu çeyrekte yaklaşık 8 milyon PS5 sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8'lik bir gerilemeye işaret ediyor. 2024 mali yılında ise aynı dönemde 15,7 milyon adet sevkiyat yapılırken, bu yıl rakam 14,4 milyon seviyesinde kaldı. Yıllık düşüş oranı yüzde 8,3 olarak kayda geçti.

Buna rağmen PS5, PS4'ün aynı yaşam döngüsündeki performansına oldukça yakın. PS4 bu dönemde 94,4 milyon adede ulaşmıştı. Ayrıca PS5'in yarı iletken kriziyle başlayan ve sonrasında bellek ile RAM tedarik sorunlarıyla devam eden daha zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatalım. Donanım tarafındaki düşüşe karşın yazılım gelirleri ise tabloyu dengelemeye devam ediyor.

PS4 ve PS5 toplam oyun satışları çeyrek bazında 97,2 milyon adede ulaştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 1,4'lük bir artış anlamına geliyor. Artışın büyük bölümü ise birinci parti yapımlardan geldi. Sony, çeyrek boyunca 13,2 milyon adet birinci parti oyun satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 daha yüksek.

Bu artışta ise başrolü Ghost of Yōtei üstlendi. Paylaşılan verilere göre Ghost of Yōtei, ilk 32 günde 3,3 milyon satışa ulaştı. Ghost of Tsushima ise 2,4 milyonluk satışa ilk üç günde ulaşmış, ancak 5 milyon barajını yaklaşık dört ayda aşabilmişti.

