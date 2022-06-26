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    Yeni Playstation 5 güncellemesi yayınlandı: Büyük yenilik PS5 Pro'ya özel

    Sony, PS5 için 14.0 sistem güncellemesini yayınladı. Güncellemenin en önemli yeniliği PS5 Pro'ya özel olurken, standart modeller de yeni özellikler kazanıyor.  

    PS5 sistem güncellemesi 14.0 yayınlandı: Büyük yenilik PS5 Pro'ya Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 sistem yazılımı güncellemesi 14.0 sürümünü yayınladı. Yeni güncelleme, hem standart PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro modellerine çeşitli yenilikler getiriyor. Ancak güncellemenin en önemli geliştirmesi yalnızca PS5 Pro kullanıcılarını ilgilendiriyor.

    Gelişmiş PSSR artık varsayılan olarak açık

    Sony'nin güncelleme ile sunduğu en dikkat çekici özellik, Enhance PSSR Image Quality seçeneğinin artık varsayılan olarak etkinleştirilmesi oldu. Bilmeyenler için PSSR, PlayStation 5 Pro'da oyun görüntülerini daha yüksek çözünürlüklü ve daha net hale getirmek için kullanılan yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi olarak tanıtıldı.

    Güncelleme sonrasında bu seçenek otomatik olarak açılıyor. Böylece daha önceki PSSR sürümünü destekleyen oyunlarda bile gelişmiş PSSR kullanılabiliyor. Bu sayede oyuncular daha keskin ve temiz görüntüler elde edecek.

    Söz konusu seçenek, daha önce PS5 Pro'ya PSSR 2.0 güncellemesiyle eklenmişti. Yeni sürümün varsayılan hale getirilmesi, kullanıcıların farkında olmadan eski PSSR teknolojisiyle oyun çalıştırmasının önüne geçiyor. Sony, gelecekte yükselticinin daha yeni sürümleri çıktığında bu seçeneğin kaldırılabileceğini de belirtiyor.

    Sesli sohbet ve Welcome Hub yenilikleri

    PS5 güncellemesi 14.0, bunun dışında daha küçük çaplı bazı özellikler de sunuyor. Artık sesli sohbet sırasında kimin konuştuğu ekranda görülebilecek. Bu özelliği etkinleştirmek için Kontrol Merkezi'ndeki sesli sohbet kartından "Daha" seçeneğine, ardından "Kimin Konuştuğunu Göster" bölümüne gidilmesi gerekiyor. Kullanıcılar konuşmacı göstergesinin ekrandaki konumunu da değiştirebilecek.

    Ayrıca Sony, Karşılama Paneline, Community Activity widget'ını ekledi. Bu widget iki farklı görünüm sunuyor: Trending Now, popülerliği artan 10 çok oyunculu oyun veya oyun modunu gösteriyor. Top 10 ise kullanıcının ülkesinde ya da bölgesinde son bir hafta içinde en çok oynanan 10 oyunu içeriyor olacak. Bu bölüm, yeni çıkan veya büyük içerik güncellemeleri alan oyunları keşfetmek isteyen oyuncular için kullanılabilecek.

    Bazı bölgelerde Bluetooth ayarı değişiyor

    Belirli ülke ve bölgelerde, "Ayarlar > Aksesuarlar > Genel > Gelişmiş Ayarlar”" yolundaki Bluetooth'u Kapat seçeneği de değiştirildi. Bu seçenek etkinleştirildiğinde konsol dinlenme moduna geçmiyor ve HDMI Device Link özelliği çalışmıyor. Sony, bu özelliğin özellikle elektronik spor organizasyonları ve benzeri etkinlik alanlarında kontrolcü bağlantılarını yönetmek amacıyla kullanılmasını öneriyor.

    PlayStation 5 sistem yazılımı güncellemesi 14.0, konsol açıkken veya uyku modundayken otomatik olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar güncellemeyi Sony'nin resmi internet sitesinden manuel olarak da yükleyebiliyor.

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