PS5 Slim'in yeni sürümü ortaya çıktı: Soğutma sistemi yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 ailesinde yeni bir donanım revizyonunu gidiyor. Yeni PS5 Slim modeli, dış görünüş açısından büyük bir farklılık sunmasa da konsolun içerisinde önemli değişiklikler bulunuyor. Yenilenen EDM-051 anakart, daha sade iç tasarım ve güncellenen soğutma sistemi yeni modelin öne çıkan detayları arasında.

Yeni anakart ve iç tasarım

Yeni donanım revizyonu, Sony'nin PS5 Slim üzerinde yaptığı önceki değişikliklerin devamı niteliğinde. Konsolu inceleyen teknisyenlere göre Sony, bu kez özellikle uzun süreli kullanım ve donanımın bakımını kolaylaştırmaya yönelik bazı düzenlemeler yapmış durumda. Yeni PS5 Slim modelinde farklı bir anakart yerleşimi kullanılıyor. İç yapı da önceki Slim revizyonlarına kıyasla yeniden düzenlenirken, bazı bileşenlerin yerleşimi ve bağlantıları sadeleştiriliyor.

Bu değişikliklerden belki de en önemlisi, CMOS pilinin değiştirilebilir hale gelmesi. Önceki PlayStation modellerinde bu pilin zaman içerisinde tükenmesi, sistemin bazı işlevlerinde sorunlara yol açabileceği için bakım açısından önemli bir konu olarak değerlendiriliyordu. Bir diğer yenilik ise, APU çevresindeki sıvı metal soğutma sistemi.

Yeni tasarım, PS5 Pro'da kullanılan yaklaşıma daha yakın bir sıvı metal koruma yapısı sunuyor. APU ve işlemci kalıbının çevresindeki koruyucu yüzey yeniden tasarlanırken, sıvı metalin doğrudan temas ettiği alan önceki tasarıma göre azaltılmış durumda. Bu değişiklik, sıvı metalin işlemci çevresinde daha kontrollü tutulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Yapılan diğer değişiklikler şu şekilde:

Yeni EDM-051 anakart

Değiştirilebilir CR2032 pil

Yeniden düzenlenmiş ve sadeleştirilmiş yapı

Yenilenen sıvı metal soğutma sistemi

Önceki Slim modellerinden farklı yapı ve malzeme

Daha yeni ve optimize edilmiş tasarım

Sony neden yeni PS5 Slim'i değiştirdi?

Sony tarafından yeni donanım revizyonunun nedenleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Yeni modelin şimdilik Wolverine Limited Edition ile sunulduğunu paylaşıldı. Bununla birlikte söz konusu anakart ve soğutma tasarımının ilerleyen dönemde diğer PS5 Slim modellerinde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

PlayStation 5 ve PS5 Pro kırıldı: Jailbreak yayınlandı 1 gün önce eklendi https://wccftech.com/sony-launched-new-playstation-5-model-key-changes-longevity/

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PS5 Slim'in yeni sürümü ortaya çıktı! Soğutma sistemi yenileniyor

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