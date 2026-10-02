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    PS5 Slim'in yeni sürümü ortaya çıktı: Soğutma sistemi yenileniyor

    Sony, PS5 Slim'in yeni donanım revizyonunu sessizce piyasaya sürdü. Yeni model, değiştirilebilir CMOS pili ve yenilenen sıvı metal soğutmasıyla geliyor.        

    PS5 Slim'in yeni sürümü ortaya çıktı! Soğutma sistemi yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 ailesinde yeni bir donanım revizyonunu gidiyor. Yeni PS5 Slim modeli, dış görünüş açısından büyük bir farklılık sunmasa da konsolun içerisinde önemli değişiklikler bulunuyor. Yenilenen EDM-051 anakart, daha sade iç tasarım ve güncellenen soğutma sistemi yeni modelin öne çıkan detayları arasında.

    Yeni anakart ve iç tasarım

    Yeni donanım revizyonu, Sony'nin PS5 Slim üzerinde yaptığı önceki değişikliklerin devamı niteliğinde. Konsolu inceleyen teknisyenlere göre Sony, bu kez özellikle uzun süreli kullanım ve donanımın bakımını kolaylaştırmaya yönelik bazı düzenlemeler yapmış durumda. Yeni PS5 Slim modelinde farklı bir anakart yerleşimi kullanılıyor. İç yapı da önceki Slim revizyonlarına kıyasla yeniden düzenlenirken, bazı bileşenlerin yerleşimi ve bağlantıları sadeleştiriliyor.

    Bu değişikliklerden belki de en önemlisi,  CMOS pilinin değiştirilebilir hale gelmesi. Önceki PlayStation modellerinde bu pilin zaman içerisinde tükenmesi, sistemin bazı işlevlerinde sorunlara yol açabileceği için bakım açısından önemli bir konu olarak değerlendiriliyordu. Bir diğer yenilik ise, APU çevresindeki sıvı metal soğutma sistemi.

    Yeni tasarım, PS5 Pro'da kullanılan yaklaşıma daha yakın bir sıvı metal koruma yapısı sunuyor. APU ve işlemci kalıbının çevresindeki koruyucu yüzey yeniden tasarlanırken, sıvı metalin doğrudan temas ettiği alan önceki tasarıma göre azaltılmış durumda. Bu değişiklik, sıvı metalin işlemci çevresinde daha kontrollü tutulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Yapılan diğer değişiklikler şu şekilde:

    • Yeni EDM-051 anakart
    • Değiştirilebilir CR2032 pil
    • Yeniden düzenlenmiş ve sadeleştirilmiş yapı
    • Yenilenen sıvı metal soğutma sistemi
    • Önceki Slim modellerinden farklı yapı ve malzeme
    • Daha yeni ve optimize edilmiş tasarım

    Sony neden yeni PS5 Slim'i değiştirdi?

    Sony tarafından yeni donanım revizyonunun nedenleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Yeni modelin şimdilik Wolverine Limited Edition ile sunulduğunu paylaşıldı. Bununla birlikte söz konusu anakart ve soğutma tasarımının ilerleyen dönemde diğer PS5 Slim modellerinde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

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