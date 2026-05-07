Playstation 5 üzerinde PS3 oyunları çalıştırıldı: Fazlasıyla güçlü

Tam Boyutta Gör Sony'nin geriye uyumluluk politikası uzun süredir oyuncuların en çok eleştirdiği konular arasında. Özellikle PlayStation 3 oyunlarının hâlâ bulut üzerinden erişilebilir olması veya eskiyen konsollar için yapılan kısıtlamalar, son dönemde bazı eleştirileri gündeme taşımıştı. Ancak ortaya çıkan yeni testler, PlayStation 5'in PS3 oyunları için fazlasıyla güçlü olduğunu gösteriyor.

PS3 oyunlarını sorunsuz çalıştırıyor

Son dönemde eski sistem yazılımına sahip PS5 modellerinde Linux çalıştırılabilmesi, konsolun farklı kullanım senaryolarına kapı açtı. Bu kapsamda bir kullanıcı, PS5 üzerinde RPCS3 emülatörünü çalıştırarak MotorStorm: Pacific Rift oyununu test etti. Paylaşılan görüntülerde oyunun oldukça akıcı çalıştığı görülüyor.

Kaçıranlar için PS 5’in teknik altyapısında AMD'nin Zen 2 tabanlı 8 çekirdekli işlemcisi ve RDNA 2 grafik mimarisi yer alıyor. Bu donanım kombinasyonu, yıllardır PC tarafında RPCS3 emülasyonu için önerilen güçlü sistemlerle benzer seviyede performans sunabiliyor. Aslında bu ilk örnek de değil. Daha önce 2024 yılında yapılan farklı testlerde, PS5 ile benzer silikon yapısına sahip AMD BC-250 kartı üzerinde de PS3 oyunlarının yüksek çözünürlükte sorunsuz çalıştığı gösterilmişti.

Yeni test ise bunu doğrudan gerçek bir PlayStation 5 donanımı üzerinde doğrulamış oldu. Geçmişte Sony’nin PS3 emülasyonu üzerinde prototip çalışmalar yaptığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Fakat bugüne kadar resmi bir duyuru yapılmadı. PlayStation 6'nın da yavaş yavaş gündeme gelmeye başladığı düşünülürse, PS5 için yerel PS3 desteği ihtimali giderek zayıflıyor. Buna rağmen yeni nesilde tüm PlayStation oyunlarını kapsayan gerçek bir geriye uyumluluk sistemi görebiliriz.

