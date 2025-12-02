PS5 ve PS5 Slim sessizce yenilendi: Termal sorunlar çözülüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 Slim modelinin yeni bir revizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi, özellikle bazı erken sürümlerde yaşanan termal kararlılık ve sıvı metal sorunları tartışmalara yol açmıştı. Hatta Sony'nin bu konudaki yaklaşımını PS5 Pro'da belirgin biçimde geliştirdiği biliniyordu. Şimdi ise benzer bir iyileştirmenin PS5 ve PS5 Pro için uygunacağı doğrulandı.

PS5 ve PS5 Slim yenileniyor

Sony'nin hem PS5 Slim hem de standart PS5 için yeni bir termal düzeni uyguladığı ortaya çıktı. Polonyalı modder ve tamir uzmanı Modyfikator'a göre CFI-2116 kod adlı ünitelerde, APU çevresinde kazınmış oluklar barındıran yeni sıvı metal yerleşimine geçiş yapılmış durumda. Bağımsız raporlar da bu düzenin PS5 Pro’daki tasarımın temel aldığını ve sıvı metalin uzun süreli kullanımda yerinde tutulmasını hedeflediğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere PS5 ailesi, AMD APU'nun sıcaklığını kontrol altında tutmak için sıvı metal TIM kullanıyor. Ancak CFI-2016 gibi bazı erken Slim ve standart modellerde, sıvı metalin dikey kullanımda veya sık taşınma sırasında zamanla kayabildiği keşfedilmişti. Bu da temas yüzeyini bozarken, termal koruma nedeniyle kapanmalara neden oluyordu.

Güncel bilgiler, aynı çözümün artık daha düşük fiyatlı modellere de taşındığını gösteriyor. CFI-2100 ve CFI-2200 serisindeki PS5/PS5 Slim birimlerinin yanı sıra 2025 Slim CFI-2116 B01Y revizyonu da APU çevresinde kazınmış kanallara sahip. Ayrıca yeni revizyonda dikkat çeken küçük bir değişiklik daha bulunuyor. Bazı CFI-2116 paketleri, çevrim içi aktivasyon gerektirmeyen önceden eşlenmiş bir disk sürücüsüyle geliyor.

