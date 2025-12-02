PS5 ve PS5 Slim sessizce yenilendi: Termal sorunlar çözülüyor

PS5 ve PS5 Slim yenileniyor
Sony'nin hem PS5 Slim hem de standart PS5 için yeni bir termal düzeni uyguladığı ortaya çıktı. Polonyalı modder ve tamir uzmanı Modyfikator'a göre CFI-2116 kod adlı ünitelerde, APU çevresinde kazınmış oluklar barındıran yeni sıvı metal yerleşimine geçiş yapılmış durumda. Bağımsız raporlar da bu düzenin PS5 Pro’daki tasarımın temel aldığını ve sıvı metalin uzun süreli kullanımda yerinde tutulmasını hedeflediğini doğruluyor.
Güncel bilgiler, aynı çözümün artık daha düşük fiyatlı modellere de taşındığını gösteriyor. CFI-2100 ve CFI-2200 serisindeki PS5/PS5 Slim birimlerinin yanı sıra 2025 Slim CFI-2116 B01Y revizyonu da APU çevresinde kazınmış kanallara sahip. Ayrıca yeni revizyonda dikkat çeken küçük bir değişiklik daha bulunuyor. Bazı CFI-2116 paketleri, çevrim içi aktivasyon gerektirmeyen önceden eşlenmiş bir disk sürücüsüyle geliyor.