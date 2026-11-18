Rockstar, GTA VI için hileleri, tuş kombinasyonu ya da telefon numarası yayınlamadı. Ancak hilelerin tamamen kaldırıldığını da söylemedi. GTA 6 hile kodları, 19 Kasım tarihini takip eden birkaç gün içinde ortaya çıkacaktır. GTA 5'te de süreç böyle işlemişti: Rockstar hile kodlarını oyun kılavuzuna dahil etmemişti ancak oyuncular bunları keşfedip daha ilk haftadan paylaşmışlardı. Oyunun çıkışıyla birlikte PS5 ve Xbox için GTA 6 hileleri belli oldu.
GTA 6 hileleri (PS5 & Xbox) 🎮
|Hile
|Tuş Kombinasyonu
|Gereksinim
|250.000 dolar kazanma
|Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ
|Ana hikâyeyi bitir.
|Sarhoşluk
|Henüz bulunmadı
|Alkole 2.500 dolar harca.
|Takip yoğunluğunu artırma (Heat)
|Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı
|3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtul.
|Aranma seviyesini artırma
|Henüz bulunmadı
|3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtul.
|Sınırsız odaklanma
|Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ
|Ana hikâyeyi bitir.
|Düşme hasarını kaldırma
|Henüz bulunmadı
|Yaklaşık 12 metreden serbest düşüş yapıp 20 kez hayatta kal.
|Paraşüt verme
|Henüz bulunmadı
|En az yaklaşık 91 metreden 50 paraşüt veya BASE atlayışı yap.
|Vücut Zırhı
|Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı
|100 antrenman tamamla.
|Araç onarma
|Henüz bulunmadı
|Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway’de 10 yarışta birinci ol.
|Sınırsız nitro ve yakıt
|Henüz bulunmadı
|50 akrobasi atlayışı tamamla.
|Cephaneyi doldurma
|Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol
|Atış poligonlarında bronz veya üzeri 25 madalya kazan.
|Sınırsız cephane
|Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı
|Atış poligonlarında gümüş veya üzeri 25 madalya kazan.
|Şarjör değiştirmeden ateş etme
|Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı
|Atış poligonlarında 25 altın madalya kazan.
|Tüm patlayıcı silahları verir
|Henüz bulunmadı
|100 el bombası at.
|Patlayan toplar
|Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ
|20 düşmana patlayıcı hasarı ver.
|Hava durumunu değiştirme
|Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ
|Ana hikâyeyi bitir.
|Kıyamet
|Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ
|Martha’nın Vamos’unu İlerleme menüsünde keşfet.
|Bebek evi
|Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ
|Partnerinle 8 saat geçir.
GTA 6 hile kodları nasıl kullanılır?
Hilelerin kilidinin açıldığını ve kullanılabildiğini, İlerleme Menüsü altında yeni Cheat List menüsünün görünmesiyle anlayacaksınız. Bu, hikaye sırasında görünmeyecektir, bu da ana oyunu önce bitirmeniz gerektiğini gösterir.
GTA 6 hile ekranı nasıl açılır 🔓
Hileler, GTA 6 hikayesini %100 tamamlayarak açılır. Bu, Jason ve Lucia ile tüm ana görevleri tamamlamanız gerektiği anlamına geliyor. Hikayeyi tamamladığınızda, hileleri kullanma özelliği açılır. Ancak, tüm hilelerin anında açılmayacağını unutmayın; her bir hileyi açmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Hikayeyi tamamladıktan sonra, haritanızı açabilir, İlerleme sekmesine gidebilir ve ardından Hileler (Cheats) menüsünü bulabilirsiniz.
Ayrıca, yeni bir oyuna başladığınızda hilelerin tekrar kilitleneceğini de belirtmek gerekir. Hilelerin kullanılabilir hale gelmesi için her oyunda hikayeyi tamamlamanız gerekir. Hileler için ilerleme, bir kayıt dosyasından diğerine aktarılmaz.
GTA 6 hile menüsünde, kilidini açabileceğiniz beş kategori çıkacak:
- Oyuncu
- Dövüş
- Araç yapma
- Çevre
- Ekran filtreleri
GTA 6’da para hilesi var mı 💵
GTA 6'da para kazanma yolları 💲
- Mağaza, benzin istasyonları, dükkanlar ve kuyumcuları soyma
- Çeteleri ortadan kaldırma
- Yarışlara katılma
- Araba satma
- Banka soyma
Benzin istasyonları gibi yerleri soymak, GTA 6'da para kazanmanın yollarından biri. Tek yapmanız gereken içeri girip kasiyere silahınızı doğrultmak, ardından kasayı yağmalayıp oradan çıkmak. Hikayenin üçüncü bölümünden itibaren gerçekleştirebileceğiniz bu soygunlardan 10.000 ila 25.000 dolar arasında kazanç sağlayabilir ve kısa sürede ciddi miktarda para kazanabilirsiniz.
Leonida'da 39 adet yasadışı çete operasyonu bulunuyor. Oyunu %100 tamamlamak istiyorsanız, hepsini ortadan kaldırmanız gerekecek. Haritada sarı maskeli simgeyle işaretlenmiş olanlar çetelerin bulunduğu mekanlar. Bu yerlere gittiğinizde elbette direnişle karşılaşacaksınız ancak çete üyelerini ortadan kaldırdığınızda benzersiz silah ve lüks saatler gibi çeşitli değerli şeylerin sahibi olacaksınız. Ancak en çok ilginizi çekecek şey, içinde nakit para bulunan kasa ve hırsızlık malı satıcısına satılabilecek yasaklı maddeler olacak.
Oyunda yarış aktivitelerine katılarak da para kazanabilirsiniz. GTA 6'da 40 benzersiz yarış pisti bulunuyor ve bir yarışa katılmak giriş ücreti ve araç kiralama ücreti gerektirirken; yarışı kazanırsanız verdiğiniz paranın fazlasını çıkarabilirsiniz.
GTA 6'da para kazanmanın diğer bir yolu da araba satmak ancak araçlardaki yeni izleyici sistemi sayesinde bu biraz karışık. İkinci bölümün başlarında, sizden çalıntı arabaları satın alan Moses ile tanışacaksınız ancak bu arabalarda izleyici yok. Bunlar genellikle 1.000 dolar veya daha fazla kazandırıyor ancak daha pahalı araçlar satmak için üçüncü bölüme kadar beklemeniz gerekecek. Sonunda, bir aradan kazancınız 4.000 dolara kadar çıkacak. Büyük paralar istiyorsanız, Randy'e süper arabalar satmanız gerekecek. Bunu üçüncü bölümün ortalarında yapmaya başlayabilirsiniz ve Randy'nin 18 adet spor arabadan oluşan bir istek listesi olacak. Bunlardan birini bulup teslim ederseniz, 30.000 dolar ve üzeri kazanabilirsiniz.
Şimdi asıl para kazanma zamanı. Dördüncü bölüm sonuna yaklaşırken, banka kasalarını nasıl soyacağınızı öğreneceksiniz ki bunlar büyük kazançlar. Tek seferde 200.000 dolara kadar kazanabilirsiniz ancak bu soygunlar çok daha fazla planlama ve ekipman gerektiriyor.
GTA 6’da polisten kurtulma hilesi nasıl 🚨
Yeni Heat sistemi polisin hakkınızda bildiklerini (CCTV görüntüleri, eşkali, silahınız ve çaldığınız araba) izliyor. Kameraları yok ederek, kıyafetleri değiştirerek, silahları bırakarak ve arabaları değiştirerek izinizi kaybettirebiliyorsunuz. Kovalamaca sırasında ayrılarak da polisleri atlatabiliyorsunuz.
Yıldızlar da renk değiştiriyor. Düz beyaz, polisin sizi görebildiği anlamına geliyor. Yanıp sönen beyaz, görüş hattını ihlal ettiğiniz anlamına geliyor. Kırmızı, kaçtığınız ancak hâlâ arama alanında olduğunuzu gösteriyor.
Yani GTA 6'da polisten kurtulmak için hakkınızda tutulan kanıtları da silmek zorundasınız.
GTA 6 araç, helikopter hilesi 🚘
GTA 5'te paraşüt, akrobasi uçağı ve helikopter çağırmaya yarayan hileler bulunuyordu. GTA 6'da ise Grassrivers için airboat, Keys bölgesi için jet ski veya Mount Kalaga'ya ulaşmak için helikopter çağırma hilesi var. Ayrıca Rockstar, hava durumu sisteminin RDR2'deki sistem temel alınarak oluşturulduğunu belirtiyor; bu da hava durumunu değiştiren hilenin GTA 5'tekinden çok daha etkileyici görüneceği anlamına geliyor.
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Ben hep 50 liralık alıyorum :)