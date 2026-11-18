Rockstar, GTA VI için hileleri, tuş kombinasyonu ya da telefon numarası yayınlamadı. Ancak hilelerin tamamen kaldırıldığını da söylemedi. GTA 6 hile kodları, 19 Kasım tarihini takip eden birkaç gün içinde ortaya çıkacaktır. GTA 5'te de süreç böyle işlemişti: Rockstar hile kodlarını oyun kılavuzuna dahil etmemişti ancak oyuncular bunları keşfedip daha ilk haftadan paylaşmışlardı. Oyunun çıkışıyla birlikte PS5 ve Xbox için GTA 6 hileleri belli oldu.

GTA 6 hileleri (PS5 & Xbox) 🎮

Tam Boyutta Gör GTA 6 hileleri PS5 ve Xbox için yayınlanmış durumda. GTA 6 PlayStation hile kodları uzun tuş kombinasyonları kullanılarak ya da oyun içi telefondan veya menü üzerinden girilebiliyor. GTA VI PS5 hileleri ve GTA 6 Xbox hile kodları şu şekilde 👇🏻

Hile Tuş Kombinasyonu Gereksinim 250.000 dolar kazanma Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ Ana hikâyeyi bitir. Sarhoşluk Henüz bulunmadı Alkole 2.500 dolar harca. Takip yoğunluğunu artırma (Heat) Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı 3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtul. Aranma seviyesini artırma Henüz bulunmadı 3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtul. Sınırsız odaklanma Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ Ana hikâyeyi bitir. Düşme hasarını kaldırma Henüz bulunmadı Yaklaşık 12 metreden serbest düşüş yapıp 20 kez hayatta kal. Paraşüt verme Henüz bulunmadı En az yaklaşık 91 metreden 50 paraşüt veya BASE atlayışı yap. Vücut Zırhı Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı 100 antrenman tamamla. Araç onarma Henüz bulunmadı Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway’de 10 yarışta birinci ol. Sınırsız nitro ve yakıt Henüz bulunmadı 50 akrobasi atlayışı tamamla. Cephaneyi doldurma Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol Atış poligonlarında bronz veya üzeri 25 madalya kazan. Sınırsız cephane Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı Atış poligonlarında gümüş veya üzeri 25 madalya kazan. Şarjör değiştirmeden ateş etme Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı Atış poligonlarında 25 altın madalya kazan. Tüm patlayıcı silahları verir Henüz bulunmadı 100 el bombası at. Patlayan toplar Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ 20 düşmana patlayıcı hasarı ver. Hava durumunu değiştirme Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ Ana hikâyeyi bitir. Kıyamet Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ Martha’nın Vamos’unu İlerleme menüsünde keşfet. Bebek evi Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ Partnerinle 8 saat geçir.

GTA 6 hile kodları nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör GTA 6'da hile yapmak için, D-Pad'de yukarı tuşuna basarak oyun içi telefonu kullanmanız, L1/LB tuşunu basılı tutup R1/RB tuşuna basmanız ve ardından hile kodunu girmeniz gerekir.

Hilelerin kilidinin açıldığını ve kullanılabildiğini, İlerleme Menüsü altında yeni Cheat List menüsünün görünmesiyle anlayacaksınız. Bu, hikaye sırasında görünmeyecektir, bu da ana oyunu önce bitirmeniz gerektiğini gösterir.

GTA 6 hile ekranı nasıl açılır 🔓

Tam Boyutta Gör GTA 6 hile kodları yalnızca hikayeyi bitirdikten ve kilidini açma gereksinimlerini tamamladıktan sonra kullanılabilir. Kilidini açmadan hile kodunu girmek işe yaramayacaktır! Hile kullanmak kupaları/başarımları ve oyun kaydını devre dışı bırakır.

Hileler, GTA 6 hikayesini %100 tamamlayarak açılır. Bu, Jason ve Lucia ile tüm ana görevleri tamamlamanız gerektiği anlamına geliyor. Hikayeyi tamamladığınızda, hileleri kullanma özelliği açılır. Ancak, tüm hilelerin anında açılmayacağını unutmayın; her bir hileyi açmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Hikayeyi tamamladıktan sonra, haritanızı açabilir, İlerleme sekmesine gidebilir ve ardından Hileler (Cheats) menüsünü bulabilirsiniz.

Ayrıca, yeni bir oyuna başladığınızda hilelerin tekrar kilitleneceğini de belirtmek gerekir. Hilelerin kullanılabilir hale gelmesi için her oyunda hikayeyi tamamlamanız gerekir. Hileler için ilerleme, bir kayıt dosyasından diğerine aktarılmaz.

GTA 6 hile menüsünde, kilidini açabileceğiniz beş kategori çıkacak:

Oyuncu

Dövüş

Araç yapma

Çevre

Ekran filtreleri

GTA 6’da para hilesi var mı 💵

Tam Boyutta Gör GTA 6’da hızlı para kazanma hilesi var. Oyunda 250 bin dolar kazanmak için; oyun içi telefona bakarken ve L1/LB tuşunu basılı tutarken R1/RB "Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ" kodunu girin.

GTA 6'da para kazanma yolları 💲

Mağaza, benzin istasyonları, dükkanlar ve kuyumcuları soyma

Çeteleri ortadan kaldırma

Yarışlara katılma

Araba satma

Banka soyma

Benzin istasyonları gibi yerleri soymak, GTA 6'da para kazanmanın yollarından biri. Tek yapmanız gereken içeri girip kasiyere silahınızı doğrultmak, ardından kasayı yağmalayıp oradan çıkmak. Hikayenin üçüncü bölümünden itibaren gerçekleştirebileceğiniz bu soygunlardan 10.000 ila 25.000 dolar arasında kazanç sağlayabilir ve kısa sürede ciddi miktarda para kazanabilirsiniz.

Leonida'da 39 adet yasadışı çete operasyonu bulunuyor. Oyunu %100 tamamlamak istiyorsanız, hepsini ortadan kaldırmanız gerekecek. Haritada sarı maskeli simgeyle işaretlenmiş olanlar çetelerin bulunduğu mekanlar. Bu yerlere gittiğinizde elbette direnişle karşılaşacaksınız ancak çete üyelerini ortadan kaldırdığınızda benzersiz silah ve lüks saatler gibi çeşitli değerli şeylerin sahibi olacaksınız. Ancak en çok ilginizi çekecek şey, içinde nakit para bulunan kasa ve hırsızlık malı satıcısına satılabilecek yasaklı maddeler olacak.

Oyunda yarış aktivitelerine katılarak da para kazanabilirsiniz. GTA 6'da 40 benzersiz yarış pisti bulunuyor ve bir yarışa katılmak giriş ücreti ve araç kiralama ücreti gerektirirken; yarışı kazanırsanız verdiğiniz paranın fazlasını çıkarabilirsiniz.

GTA 6'da para kazanmanın diğer bir yolu da araba satmak ancak araçlardaki yeni izleyici sistemi sayesinde bu biraz karışık. İkinci bölümün başlarında, sizden çalıntı arabaları satın alan Moses ile tanışacaksınız ancak bu arabalarda izleyici yok. Bunlar genellikle 1.000 dolar veya daha fazla kazandırıyor ancak daha pahalı araçlar satmak için üçüncü bölüme kadar beklemeniz gerekecek. Sonunda, bir aradan kazancınız 4.000 dolara kadar çıkacak. Büyük paralar istiyorsanız, Randy'e süper arabalar satmanız gerekecek. Bunu üçüncü bölümün ortalarında yapmaya başlayabilirsiniz ve Randy'nin 18 adet spor arabadan oluşan bir istek listesi olacak. Bunlardan birini bulup teslim ederseniz, 30.000 dolar ve üzeri kazanabilirsiniz.

Şimdi asıl para kazanma zamanı. Dördüncü bölüm sonuna yaklaşırken, banka kasalarını nasıl soyacağınızı öğreneceksiniz ki bunlar büyük kazançlar. Tek seferde 200.000 dolara kadar kazanabilirsiniz ancak bu soygunlar çok daha fazla planlama ve ekipman gerektiriyor.

GTA 6’da polisten kurtulma hilesi nasıl 🚨

Tam Boyutta Gör GTA 5’te polisten kurtulmak için LAWYERUP kodu vardı. GTA 6'da polisten kaçma hilesi pek işe yaramayacak gibi. Polis ve düşmanlar artık mini haritada gösterilmiyor. Onları yeni Odaklanma yeteneğiyle bulmanız gerekiyor. Polis gelmeden önce bir suçun görülmesi veya ihbar edilmesi gerekiyor. Bir tanık polisi arayabiliyor, alarm devreye girebiliyor ya da çalıntı bir arabanın takip cihazı sizi ele verebiliyor.

Yeni Heat sistemi polisin hakkınızda bildiklerini (CCTV görüntüleri, eşkali, silahınız ve çaldığınız araba) izliyor. Kameraları yok ederek, kıyafetleri değiştirerek, silahları bırakarak ve arabaları değiştirerek izinizi kaybettirebiliyorsunuz. Kovalamaca sırasında ayrılarak da polisleri atlatabiliyorsunuz.

Yıldızlar da renk değiştiriyor. Düz beyaz, polisin sizi görebildiği anlamına geliyor. Yanıp sönen beyaz, görüş hattını ihlal ettiğiniz anlamına geliyor. Kırmızı, kaçtığınız ancak hâlâ arama alanında olduğunuzu gösteriyor.

Yani GTA 6'da polisten kurtulmak için hakkınızda tutulan kanıtları da silmek zorundasınız.

GTA 6 araç, helikopter hilesi 🚘

Tam Boyutta Gör GTA 6’da arabalar, helikopterler ve uçakların yanı sıra tekneler dikkat çekici. Rockstar, Leonida'nın GTA 5 haritasından yaklaşık iki kat daha büyük olduğunu, Vice City, Ambrosia, Grassrivers, Port Gellhorn, Leonida Keys ve Mount Kalaga Ulusal Parkı gibi bölgelerden oluştuğunu belirtiyor. Yan aktiviteler arasında, jet ski, airboat, tüplü dalış, paraşütle atlama ile hem sokak hem de arazi yarışları yer alıyor.

GTA 5'te paraşüt, akrobasi uçağı ve helikopter çağırmaya yarayan hileler bulunuyordu. GTA 6'da ise Grassrivers için airboat, Keys bölgesi için jet ski veya Mount Kalaga'ya ulaşmak için helikopter çağırma hilesi var. Ayrıca Rockstar, hava durumu sisteminin RDR2'deki sistem temel alınarak oluşturulduğunu belirtiyor; bu da hava durumunu değiştiren hilenin GTA 5'tekinden çok daha etkileyici görüneceği anlamına geliyor.

Ambulans: İlerleme menüsünde Interstate Ambulance'ı keşfedin

Airboat 09: 5 hayatta kalma görevi tamamlayın

Bravado Banshee: Tüm mücadele görevlerini tamamlayın

Tuff BMX: 5 fitness görevini tamamlayın

Maibatsu Boomazoom: 5 alışveriş görevini tamamlayın

Nagasaki Carbon RS: Tüm keşif görevlerini tamamlayın

’65 Vapid Dominator: Tüm kondisyon görevlerini tamamlayın

Progen Emerus: Tüm araç görevlerini tamamlayın

Şişme Flamingo: 50 flamingo yok edin

MTL Pumper: İlerleme menüsünde MTL Pumper’ı keşfedin

Vapid Stainer G2 Taksi: 5 spor görevi tamamlayın

Hauners P-996 Lazer: Tüm görevleri tamamlayın

HVY Buldozer: İlerleme menüsünde HVY buldozeri keşfedin

Lapwing Mallard: 5 araç görevi tamamlayın

Brimstone Golfer: Tüm spor görevlerini tamamlayın

Hauners Rhino Tank: Tüm hayatta kalma görevlerini tamamlayın

Maibatsu Sanchez: 5 suç görevi tamamlayın

Nagasaki Sea Sparrow: 5 keşif görevi tamamlayın

Speeder 700 GT: 5 çatışma görevi tamamlayın

Truffade Thrax: Tüm alışveriş görevlerini tamamlayın

Western Zombie Bobber: Tüm suç görevlerini tamamlayın

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PS5 ve Xbox için GTA 6 hileleri

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