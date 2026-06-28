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    PS5 ve Xbox zamlarının faturası ağır oldu: Satışlar resmen çakıldı

    ABD'de PlayStation ve Xbox satışları mayıs ayında tarihi seviyede geriledi. Fiyat artışlarının ardından PlayStation son 25 yılın, Xbox ise tarihinin en düşük mayıs satışını kaydetti.

    PS5 ve Xbox zamlarının faturası çıktı: Satışlar resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Bellek ve depolama maliyetlerindeki artış nedeniyle yapılan fiyat zamları, oyun konsolu pazarını etkilemeye başladı. ABD'de paylaşılan yeni pazar verilerine göre PlayStation ve Xbox, Mayıs 2026 döneminde satış tarafında önemli bir gerileme yaşadı.

    25 yılın en düşük mayıs ayını yaşadı

    Pazar araştırma şirketi Circana analisti Mat Piscatella'nın verilerine göre PlayStation, ABD'de 2000 yılından bu yana en düşük mayıs ayı satışını gerçekleştirdi. Xbox tarafında ise durum daha da dikkat çekici. Microsoft'un oyun konsolları, kayıtlardaki en düşük mayıs satışına ulaştı. Paylaşılan verilere göre PlayStation konsollarının adet bazındaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 gerilerken, gelir tarafında yüzde 43'lük düşüş yaşandı.

    Sony'nin mart ayında PS5 modellerine 100 ila 150 dolar arasında zam yapmasının bu tabloda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Microsoft da son dönemde Xbox Series S ve Series X modellerinde art arda fiyat güncellemelerine gitmişti. Buna rağmen Xbox satış adetleri yıllık bazda yüzde 12 geriledi. İlginç şekilde fiyat artışları nedeniyle Xbox donanım gelirleri ise yüzde 7 yükseldi.

    PS5 ve Xbox zamlarının faturası çıktı: Satışlar resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Buna karşın toplam konsol pazarında donanım harcamaları yüzde 38 artış gösterdi. Bu yükselişte en büyük pay ise Nintendo Switch 2'ye ait oldu. Konsolun ilk yılında ABD'de yaklaşık 5,9 milyon adet satıldığı ve 1995'ten bu yana ülkedeki en hızlı ikinci taşınabilir oyun konsolu olduğu belirtiliyor. İlk sırada ise 6,5 milyon adetlik satışla Game Boy Advance yer alıyor.

    Uzmanlar, yapay zeka veri merkezlerinin bellek ve depolama yongalarına olan talebi artırması nedeniyle konsol maliyetlerinin kısa vadede düşmesini beklemiyor. Mevcut tahminler, bileşen fiyatlarında belirgin bir normalleşmenin 2028 yılından önce gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor. Bu nedenle yılın geri kalanında yeni fiyat artışlarının da gündeme gelebileceği konuşuluyor. Özellikle yıl sonunda çıkacak Grand Theft Auto VI gibi büyük yapımların ise konsol talebini yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 19 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 21 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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