PS5 ve Xbox zamlarının faturası ağır oldu: Satışlar resmen çakıldı

25 yılın en düşük mayıs ayını yaşadı
Pazar araştırma şirketi Circana analisti Mat Piscatella'nın verilerine göre PlayStation, ABD'de 2000 yılından bu yana en düşük mayıs ayı satışını gerçekleştirdi. Xbox tarafında ise durum daha da dikkat çekici. Microsoft'un oyun konsolları, kayıtlardaki en düşük mayıs satışına ulaştı. Paylaşılan verilere göre PlayStation konsollarının adet bazındaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 gerilerken, gelir tarafında yüzde 43'lük düşüş yaşandı.
Sony'nin mart ayında PS5 modellerine 100 ila 150 dolar arasında zam yapmasının bu tabloda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Microsoft da son dönemde Xbox Series S ve Series X modellerinde art arda fiyat güncellemelerine gitmişti. Buna rağmen Xbox satış adetleri yıllık bazda yüzde 12 geriledi. İlginç şekilde fiyat artışları nedeniyle Xbox donanım gelirleri ise yüzde 7 yükseldi.
Uzmanlar, yapay zeka veri merkezlerinin bellek ve depolama yongalarına olan talebi artırması nedeniyle konsol maliyetlerinin kısa vadede düşmesini beklemiyor. Mevcut tahminler, bileşen fiyatlarında belirgin bir normalleşmenin 2028 yılından önce gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor. Bu nedenle yılın geri kalanında yeni fiyat artışlarının da gündeme gelebileceği konuşuluyor. Özellikle yıl sonunda çıkacak Grand Theft Auto VI gibi büyük yapımların ise konsol talebini yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş