PlayStation 5'te yetersiz depolama alanı sorunu nasıl çözülür?

PlayStation 5'te depolama alanı yetersiz hata mesajı
PS5’te yetersiz depolama alanı hata mesajıyla karşılaştıysanız, öncelikle konsolu tamamen kapatıp güç düğmesini basılı tutuyorsunuz. Normal başlatma bip sesini duyduktan sonra ikinci bir bip ses gelene kadar düğmeye basılı tutmaya devam ediyorsunuz. Bu, PS5'i güvenli moda geçirecek ve DualSense’i kabloyla konsola bağladığınızda "konsol depolama alanını onar" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğin seçilmesi, sorunu birkaç saniye içinde gidererek durmuş indirmelerin devam etmesini sağlayacak.
PS5 yetersiz depolama alanı sorunu çözüm adımları
- PS5'i güvenli modda başlatmak için güç düğmesine üç saniye boyunca basılı tutarak konsolunuzu kapatın
- Konsol kapandıktan sonra güç düğmesine tekrar basın ve düğmeye basılı tutun
- İki bip sesini duyduktan sonra düğmeyi bırakın
- DualSense’i USB kablosuyla bağlayın ve PS düğmesine basın
- Güvenli mod seçenekleri arasından “Konsol Depolama Alanını Onar”ı seçin
- PlayStation 5 yetersiz depolama alanı sorunu çözülecektir
Sorunun temel nedeni, gerçek kapasite sınırlarından ziyade uygunsuz kapanmalarla bağlantılı görünüyor. Bu kadar rahatsız edici ve yaygın olarak bildirilen bir hatanın, doğrudan sistem güncellemesiyle giderilmek yerine gizli bir onarım menüsüne girmeyi gerektirmesi, Sony'nin açık bir ihmali.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: