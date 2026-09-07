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    PlayStation 5'te yetersiz depolama alanı sorunu nasıl çözülür?

    PS5 konsolda yetersiz depolama alanı mesajıyla karşılaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. PlayStation 5 depolama alanı yetersizliği sorunu için Sony'den güncelleme beklemenize gerek yok. İşte çözümü:

    PlayStation 5 depolama alanı yetersizliği sorunu Tam Boyutta Gör
    Bazı PS5 kullanıcıları, yeterli boş alana sahip olmalarına rağmen "yetersiz depolama alanı" hatasıyla karşılaştıklarını dile getiriyor. Neyse ki, Sony ile iletişime geçmek ya da güncelleme beklemek yerine basit bir çözüm yolu mevcut.

    PlayStation 5'te depolama alanı yetersiz hata mesajı

    PS5 yetersiz depolama alanı hatası çözümü Tam Boyutta Gör
    Belirtilmeyen sayıda PS5 kullanıcısı konsollarında tekrarlayan bir sorunla karşı karşıya: yüzlerce gigabayt boş alan olmasına rağmen, depolama alanı yetersiz kalıyor. Bir kullanıcı, yaklaşık 350 GB boş alana sahip olmasına rağmen, 10 GB'ın biraz üzerinde Fortnite güncellemesi yüklemeye çalışırken bu sorunu yaşadığını bildiriyor. Bu sinir bozucu hata, oyunları silmenin gerekli olmamasına rağmen, kullanıcıları sürekli olarak yer açmaya zorluyor. Neyse ki bir çözüm yolu var.

    PS5’te yetersiz depolama alanı hata mesajıyla karşılaştıysanız, öncelikle konsolu tamamen kapatıp güç düğmesini basılı tutuyorsunuz. Normal başlatma bip sesini duyduktan sonra ikinci bir bip ses gelene kadar düğmeye basılı tutmaya devam ediyorsunuz. Bu, PS5'i güvenli moda geçirecek ve DualSense’i kabloyla konsola bağladığınızda "konsol depolama alanını onar" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğin seçilmesi, sorunu birkaç saniye içinde gidererek durmuş indirmelerin devam etmesini sağlayacak.

    PS5 yetersiz depolama alanı sorunu çözüm adımları

    1. PS5'i güvenli modda başlatmak için güç düğmesine üç saniye boyunca basılı tutarak konsolunuzu kapatın
    2. Konsol kapandıktan sonra güç düğmesine tekrar basın ve düğmeye basılı tutun
    3. İki bip sesini duyduktan sonra düğmeyi bırakın
    4. DualSense’i USB kablosuyla bağlayın ve PS düğmesine basın
    5. Güvenli mod seçenekleri arasından “Konsol Depolama Alanını Onar”ı seçin
    6. PlayStation 5 yetersiz depolama alanı sorunu çözülecektir

    Sorunun temel nedeni, gerçek kapasite sınırlarından ziyade uygunsuz kapanmalarla bağlantılı görünüyor. Bu kadar rahatsız edici ve yaygın olarak bildirilen bir hatanın, doğrudan sistem güncellemesiyle giderilmek yerine gizli bir onarım menüsüne girmeyi gerektirmesi, Sony'nin açık bir ihmali.

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