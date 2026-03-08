Giriş
    PlayStation 6, çoğu oyunda 4K 120FPS ve ışın izleme desteği sunacak

    Sony PlayStation 6 hakkındaki söylentiler yeniden hız kazanmaya başladı. Şirketin PS6'da ışın izleme açıkken 4K 120 FPS çıkışı hedeflediği söyleniyor. Bu bilginin içeriden geliyor olması önemli.

    Sony Playstation 6 4k 120fps ışın izleme desteği Tam Boyutta Gör
    PS6’nın çoğu oyunda 4K 120FPS ve ışın izlemeyi destekleyeceği bilgisi, daha önce PlayStation 6’nın tüm özelliklerini paylaşan kişiden geliyor.

    PS6 performans beklentileri

    Konsolun PlayStation 5’e göre 2.5 ile 3 kat daha yüksek rasterization performansı sunacağı söyleniyor. Işın izlemede de PS5’e göre 6 ile 12 kat daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor. PS5 Pro ile karşılaştırıldığında da rasterization artışı yaklaşık 2 kat, ışın izleme performansındaki iyileşme ise 3 ila 6 kat arasında olacak. Bu öngörülen kazanımlar, Sony'nin Zen 6 CPU ile eşleştirilecek RDNA 5 tabanlı yeni nesil GPU'yu kullanmasıyla mümkün olacak.

    PS6'nın ışın izleme açıkken 4K 120 FPS performansı native sunması pek olası değil. Konsolun bu çözünürlüğü sunmak için Sony'nin büyük ölçüde yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojisi PSSR’yi kullanması bekleniyor.

    Sony, PS6 konsolu 2027 sonu, 2028 başı gibi piyasaya sürmeyi hedefliyor.

    PlayStation 6 özellikleri nasıl olacak? (beklenen)

    • İşlemci: AMD Zen 6 mimarisi (8 çekirdekli)
    • Grafik birimi: Özelleştirilmiş AMD RDNA 5 (34-40 TFLOPS)
    • Bellek: 30 GB RAM (GDDR7)
    • Performans hedefi: 4K 120 FPS ve gelişmiş ışın izleme (ray tracing)
    • Geriye dönük uyumluluk: PS4 ve PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırma
    • Güç tüketimi: 160W TBP (PS5’ten daha verimli)
