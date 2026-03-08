PlayStation 6, çoğu oyunda 4K 120FPS ve ışın izleme desteği sunacak

Tam Boyutta Gör PS6’nın çoğu oyunda 4K 120FPS ve ışın izlemeyi destekleyeceği bilgisi, daha önce PlayStation 6’nın tüm özelliklerini paylaşan kişiden geliyor.

Playstation 6'dan sürpriz haber: "Ertelemek daha pahalı" 1 gün önce eklendi

PS6 performans beklentileri

Konsolun PlayStation 5’e göre 2.5 ile 3 kat daha yüksek rasterization performansı sunacağı söyleniyor. Işın izlemede de PS5’e göre 6 ile 12 kat daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor. PS5 Pro ile karşılaştırıldığında da rasterization artışı yaklaşık 2 kat, ışın izleme performansındaki iyileşme ise 3 ila 6 kat arasında olacak. Bu öngörülen kazanımlar, Sony'nin Zen 6 CPU ile eşleştirilecek RDNA 5 tabanlı yeni nesil GPU'yu kullanmasıyla mümkün olacak.

PS6'nın ışın izleme açıkken 4K 120 FPS performansı native sunması pek olası değil. Konsolun bu çözünürlüğü sunmak için Sony'nin büyük ölçüde yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojisi PSSR’yi kullanması bekleniyor.

Sony, PS6 konsolu 2027 sonu, 2028 başı gibi piyasaya sürmeyi hedefliyor.

PlayStation 6 özellikleri nasıl olacak? (beklenen)

İşlemci: AMD Zen 6 mimarisi (8 çekirdekli)

Grafik birimi: Özelleştirilmiş AMD RDNA 5 (34-40 TFLOPS)

Bellek: 30 GB RAM (GDDR7)

Performans hedefi: 4K 120 FPS ve gelişmiş ışın izleme (ray tracing)

Geriye dönük uyumluluk: PS4 ve PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırma

Güç tüketimi: 160W TBP (PS5’ten daha verimli)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS6 çoğu oyunda 4K 120FPS ve ışın izlemeyi destekleyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: