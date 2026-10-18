PlayStation 6'nın RAM ve SSD maliyeti tartışma yarattı

Tam Boyutta Gör PlayStation 6 konsolunun donanım maliyetlerine dair yeni veriler paylaşıldı. Yalnızca RAM ve SSD'nin maliyetinin 680 doları aştığı söyleniyor. Bu rakam sosyal medyada tartışmaya yol açtı; ütopik bulan da var, olabileceğini düşünen de var.

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Yalnızca RAM ve SSD maliyeti 680 doların üzerinde!

DRAM ve NAND bellek fiyatları artmaya devam ediyor. Bu durumun yeni nesil konsollar üzerinde de büyük etkisi olacak. Yaz aylarında, KeplerL2, PlayStation 6’nın üretim maliyetinin 1.000 dolar seviyesine yaklaştığını belirtmişti. Şimdi ise aynı kaynaktan Sony’nin PS6 için ödeyeceği bellek (RAM + NAND) maliyetinin 680 dolar üzerine çıktığı iddiası geldi. Bu da sosyal medyada tartışmalara yol açtı:

PS6 fiyatı 1000 dolara aşacak iddiası

PlayStation 6 çıkışından önce RAM ve NAND fiyatları düşmezse, konsolun maliyetinin 1.000 doların üzerine çıkması muhtemel. Sony, konsolun fiyatını sübvanse ederek (kendinden karşılayarak) bir miktar düşürebilir ancak bu indirimi çok yüksek tutması mümkün değil.

Şu an itibarıyla, Sony’nin PlayStation 6 için ödeyeceği RAM ve NAND maliyetleri, PlayStation 5 konsolunun perakende satış fiyatından daha yüksek. PlayStation 6’nın perakende satış fiyatı, muhtemelen PlayStation 5 Pro’nunkinden önemli ölçüde daha yüksek olacak. Üstelik, 680 doların üzerindeki bu RAM ve NAND maliyetine, konsolun işlemcisi (CPU/GPU) ve diğer parçaları dahil değil.

PlayStation 6 kaç GB bellekle gelecek?

Sony’nin PlayStation 6 konsolunu başta planlanandan daha az bellekle piyasaya sürmeyi değerlendirdiğine dair haberler de çıkmıştı. Ancak böyle bir adım, konsolun yeni nesil olarak sunması beklenen gelişmeleri baltalar. Konsolun 40GB’a kadar GDDR7 belleği desteklediği söylentisi ortaya çıksa da, çoğu kişi konsolun 30GB GDDR7 bellek ile gelmesini bekliyor. 20GB belleğe sahip PlayStation 6 teorik olarak mümkün olsa da, böyle bir konsol PlayStation 5’ten çok da fazla belleğe sahip olmayacaktır. Bellek kapasitesinde %25’lik artış, nesiller arası önemli bir yükseliş sayılmaz; üstelik PS6’nın daha az bellekle piyasaya sürülmesi, konsolun tüm kullanım ömrü boyunca peşini bırakmayacak bir sorun haline gelebilir.

Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin hızla inşa edilmesi, DRAM ve NAND arzını büyük ölçüde tüketti. Bu durum bellek ve depolama birimlerinin maliyetini artırarak, yeni üretilen konsolların toplam maliyetini de ciddi oranda yükseltti.

Ne yazık ki, bu yüksek maliyetler yeni nesil konsolları çok daha sert bir şekilde etkileyecek. Performans ve yetenek açısından nesiller arası bir sıçrama gerçekleştirebilmek için bu sistemlerin daha fazla belleğe ihtiyacı var. Bu da fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. DRAM ve NAND fiyatlarında ani ve büyük bir düşüş yaşanmadığı sürece yeni nesil konsollar son derece pahalı olacaktır.

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