    PS6 ve yeni Xbox için ilk performans tahminleri paylaşıldı

    PlayStation 6 ve Xbox Project Helix için yeni performans detayları ortaya çıktı. Sızıntıya göre yeni Xbox modeli teorik işlem gücünde PS6'dan daha yüksek değerlere ulaşabilir.

    Yeni nesil konsollarla ilgili sızıntılar son dönemde hız kazanmış durumda. Bildiğiniz gibi mevcut nesilde PlayStation 5 ile Xbox Series X arasında görece yakın bir performans dengesi sunulmuştu. Ancak yeni nesil konsollarda bu tablo değişebilir. Son olarak PS6 ve yeni Xbox arasındaki teknik farklar sızdırıldı.

    Yeni nesil konsol yarışı kızışıyor

    AMD sızıntılarıyla tanınan Kepler_L2, Playstation 6 ve Xbox Project Helix arasındaki farkın mevcut nesildeki PlayStation 5 ile Xbox Series X arasındaki farktan daha büyük olabileceğini belirtti. Sızıntıya göre Xbox tarafında geliştirilen Magnus kod adlı APU, bazı alanlarda dikkat çekici avantajlar sunuyor. İddialara göre Magnus tabanlı sistem:

    • Yaklaşık %25 daha yüksek TFlops ve doku işleme performansı
    • Yaklaşık %33 daha yüksek front-end bant genişliği, geometri ve piksel işleme oranı
    • %140 daha fazla LLC (Last Level Cache)
    • Yaklaşık %20 daha yüksek bellek bant genişliği sunacak.

    Bu rakamlar Xbox'ı kağıt üzerinde öne çıkarsa da, 60-30 FPS gibi dramatik farklar yaratmayacak. Bunun yerine oyunların daha yüksek dahili çözünürlükte çalışması veya biraz daha yüksek grafik ayarları kullanması gibi sınırlı avantajlar bekleniyor. Bu noktada AMD FidelityFX Super Resolution ve Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojilerinin de etkili olacağını söyleyelim.

    Ayrıca yeni nesil konsolların başarısında fiyat faktörü daha belirleyici olacak gibi görünüyor. Digital Foundry'den Oliver Mackenzie'ye göre Xbox tarafındaki Magnus işlemcisi 400 mm²’den büyük bir yonga alanına sahip olabilir ve çift yonga tasarımı kullanabilir. Bu da daha yüksek üretim maliyetine işaret ediyor. 

    Buna karşılık PS6'nın işlemci tasarımının PlayStation 5 Pro seviyesinde tek parça (monolithic) bir kalıp boyutuna sahip olması bekleniyor. Şu an için her iki konsolun teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre hem Sony hem de Microsoft’un yeni nesil sistemleri için 2027 çıkış hedefi bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yeni nesil konsollarla ilgili daha fazla teknik detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 49 dakika önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 12 saat önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 2 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

