PS6 ve yeni Xbox için ilk performans tahminleri paylaşıldı

Yeni nesil konsol yarışı kızışıyor
AMD sızıntılarıyla tanınan Kepler_L2, Playstation 6 ve Xbox Project Helix arasındaki farkın mevcut nesildeki PlayStation 5 ile Xbox Series X arasındaki farktan daha büyük olabileceğini belirtti. Sızıntıya göre Xbox tarafında geliştirilen Magnus kod adlı APU, bazı alanlarda dikkat çekici avantajlar sunuyor. İddialara göre Magnus tabanlı sistem:
- Yaklaşık %25 daha yüksek TFlops ve doku işleme performansı
- Yaklaşık %33 daha yüksek front-end bant genişliği, geometri ve piksel işleme oranı
- %140 daha fazla LLC (Last Level Cache)
- Yaklaşık %20 daha yüksek bellek bant genişliği sunacak.
Bu rakamlar Xbox'ı kağıt üzerinde öne çıkarsa da, 60-30 FPS gibi dramatik farklar yaratmayacak. Bunun yerine oyunların daha yüksek dahili çözünürlükte çalışması veya biraz daha yüksek grafik ayarları kullanması gibi sınırlı avantajlar bekleniyor. Bu noktada AMD FidelityFX Super Resolution ve Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojilerinin de etkili olacağını söyleyelim.
Ayrıca yeni nesil konsolların başarısında fiyat faktörü daha belirleyici olacak gibi görünüyor. Digital Foundry'den Oliver Mackenzie'ye göre Xbox tarafındaki Magnus işlemcisi 400 mm²’den büyük bir yonga alanına sahip olabilir ve çift yonga tasarımı kullanabilir. Bu da daha yüksek üretim maliyetine işaret ediyor.
Buna karşılık PS6'nın işlemci tasarımının PlayStation 5 Pro seviyesinde tek parça (monolithic) bir kalıp boyutuna sahip olması bekleniyor. Şu an için her iki konsolun teknik özellikleri resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre hem Sony hem de Microsoft'un yeni nesil sistemleri için 2027 çıkış hedefi bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yeni nesil konsollarla ilgili daha fazla teknik detayın ortaya çıkması bekleniyor.
