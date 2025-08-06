Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak? İlk tahminler paylaşıldı

    Yeni bir sızıntı, PS6'nın raster performansını yeni nesil Xbox konsolu ile karşılaştırdı. Buna göre yeni konsollar, daha öncekinden çok daha güçlü olabilir. İşte detaylar...

    PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak? İlk tahminler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox'a yönelik yeni bir sızıntıda, her iki konsolun gücü hakkında sürpriz bilgiler paylaşıldı. Daha önce PS6'nın rasterizasyon performansının RTX 4080'e yaklaşacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu kez AMD'ye yakınlığıyla bilinen KeplerL2 tarafından daha temkinli bir tahmin yayınlandı. Buna göre PS6, raster gücü açısından AMD Radeon RX 9070XT ile benzer konumlanabilir. 

    PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak?

    PS6'nın yanı sıra Xbox cephesinde ise durum biraz daha farklı. Aynı kaynağa göre Microsoft'un yeni nesil konsolu, GeForce RTX 5080'e yakın bir performans sunacak. Bu da güç dengesinin bu sefer Xbox lehine olabileceği anlamına geliyor. Her iki konsolun da RDNA 5 mimarisiyle geleceği zaten daha önce doğrulanmıştı ancak KeplerL2, bu mimarinin RDNA ailesinde şimdiye kadar yapılan en büyük mimari sıçrama olacağını belirtiyor.

    Hatta Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarisinden bile daha fazla özelliğe işaret ediliyor. AMD'nin patentleri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre RDNA 5 mimarisi; donanımsal düzeyde Nanite benzeri "yoğun geometri formatı", out-of-order çalışan "Streaming Wave Coalescer" ve işlemci-bellek darboğazlarını hafifleten "Workgroup Self-Launch" gibi yenilikler barındırıyor. Işın izleme tarafında da mikro örgü yapılar ve displaced geometry destekli çok sayıda yeni algoritma mimariye entegre edilecek.

    Geçmişte Microsoft, yeni nesil Xbox'ın şimdiye kadarki en büyük teknik sıçramayı sunacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Bu iddiaların ne ölçüde karşılık bulacağını zaman gösterecek. Ancak hem PS6 hem de Xbox Next için üretim süreci hâlâ birkaç yıl uzakta. Dolayısıyla bir süre daha gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pholcus phalangioides en iyi restoran otomasyon programı 40 yaşındayım evlenemedim gece evde yürüme sesi duymak diyanet gece 12 den sonra gürültü yapan komşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum