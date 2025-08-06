PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak? İlk tahminler paylaşıldı

PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak?
PS6'nın yanı sıra Xbox cephesinde ise durum biraz daha farklı. Aynı kaynağa göre Microsoft'un yeni nesil konsolu, GeForce RTX 5080'e yakın bir performans sunacak. Bu da güç dengesinin bu sefer Xbox lehine olabileceği anlamına geliyor. Her iki konsolun da RDNA 5 mimarisiyle geleceği zaten daha önce doğrulanmıştı ancak KeplerL2, bu mimarinin RDNA ailesinde şimdiye kadar yapılan en büyük mimari sıçrama olacağını belirtiyor.
Hatta Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarisinden bile daha fazla özelliğe işaret ediliyor. AMD'nin patentleri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre RDNA 5 mimarisi; donanımsal düzeyde Nanite benzeri "yoğun geometri formatı", out-of-order çalışan "Streaming Wave Coalescer" ve işlemci-bellek darboğazlarını hafifleten "Workgroup Self-Launch" gibi yenilikler barındırıyor. Işın izleme tarafında da mikro örgü yapılar ve displaced geometry destekli çok sayıda yeni algoritma mimariye entegre edilecek.
Geçmişte Microsoft, yeni nesil Xbox'ın şimdiye kadarki en büyük teknik sıçramayı sunacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Bu iddiaların ne ölçüde karşılık bulacağını zaman gösterecek. Ancak hem PS6 hem de Xbox Next için üretim süreci hâlâ birkaç yıl uzakta. Dolayısıyla bir süre daha gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: