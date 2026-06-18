PSN'de güvenlik açığı: Profillerde yetişkin oyunları gösterildi!

Tam Boyutta Gör PlayStation konsol sahipleri, hiç indirmedikleri halde kontrol panellerinde veya uygulamalarında yetişkinlere yönelik oyunlar görmeye başladıklarını dile getirdi. Sony, henüz açıklama yapmazken oyuncular artık bu bölümdeki tüm oyunların kaldırıldığını söylüyor.

PlayStation kullanıcıları dikkat: PSN'de güvenlik açığı olabilir! 5 ay önce eklendi

Yetişkin oyunları indirilmediği halde profilerde gösterildi

Yetişkinlere yönelik oyunların çoğu PlayStation Store'da listelenmiyor. Bazı oyuncular için utanç verici olsa da, PSN hesaplarının bir güvenlik ihlalinin kurbanı olduğu görünmüyor.

Son zamanlarda yaşanan yetişkin oyunlarının yaygınlaşması, muhtemelen bağımsız bir güvenlik açığından kaynaklanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bunu olası ciddi bir veri bütünlüğü sorunu olarak nitelendiriyor. PSN arka planının Oyun Kütüphanesi/Etkinlik bileşeninin özellikle savunmasız olduğunu belirtiyor. Kötü niyetli kişiler, konsol kullanıcısının sahip olup olmamasına bakılmaksızın, bu listeye bir PS5 oyunu ekleyebiliyor.

Sony, bu güvenlik açığı için harekete geçmezse, daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Şimdilik şirket, sorunu araştırırken kontrol panelinin bu bölümünü devre dışı bırakmayı tercih etti. Yetişkin içeriklerin görünmesini engellemeyebilir ancak PSN hesabı için iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) açmakta fayda var. Ayrıca, zaman zaman şifreleri değiştirmek ve girişleri kontrol etmek de faydalı.

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