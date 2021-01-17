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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık

    PTT Kargo'nun gönderi takip sayfası Google arama sonuçlarında listeleniyor. Takip sayfasında vatandaşların adres ve isim soyisim bilgileri apaçık bir şekilde gösteriliyor.
    51 dk. (Son Güncelleme: 26 dk.)
    2,1b
    437
    25
    Güvenlik
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    16

    PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık
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    PTT Kargo’nun kargo takip için hazırladığı web sayfası pttws.ptt.gov.tr adresinde güvenliği zafiyeti mevcut. Gönderi takip sayfalarındaki özel bilgiler, Google arama sonuçlarında listeleniyor. Türkiye’deki vatandaşların adres ve ad soyad bilgilerine Google’dan kolaylıkla ulaşılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı"

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    Web sayfalarının Google’da çıkmasını engellemek çok kolay. Web sayfasının kod bölümüne meta name=”robots” content=”noindex” kodunu  eklediğinizde Google o sayfayı kimseye göstermiyor. Özel sayfalara başkalarının ulaşmaması sağlanıyor. Ancak PTT Kargo bu basit kodu kullanmamış.

    Google’da "ptt site:https://pttws.ptt.gov.tr/",  "https://pttws.ptt.gov.tr/Gonderi_Sorgu site:ptt.gov.tr" gibi sorgularla bu sayfalara ulaşabilmek mümkün. Hatta PTT Denizli Pidm gibi şube isimleri aratıldığında da gönderi takip sayfaları karşımıza çıkıyor.

    PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık
    Tam Boyutta Gör

    Diğer kargolar önlemini almış

    PTT Kargo, Aras Kargo gibi diğer kargo firmalarının gönderi takip sayfalarında alıcı ve göndericinin ad soyad, adres bilgileri tam olarak yazmıyor. Yıldız işaretleriyle “Yus*** Ak***, Be**** mh.” şeklinde gizleme yapılıyor. Ayrıca bu sitelerin Google’da listelenmesini engelleyen veya robotun girmesini engelleyen çeşitli önlemler alınmış. PTT Kargo bu 3 önlemi de kullanmıyor. Adres bilgilerini açık bir şekilde yazıyor, no index kodunu kullanmıyor ve robotun girmesini engellemek için doğrulama sayfası koymuyor.

    Bilgileriniz sildirmek istiyorsanız KVKK'nın unutulma hakkı kuralını gerekçe göstererek sildirebilirsiniz. Özel bilgilerin arama motoru sonuçlarında listelenmesi unutulma hakkı kapsamına giriyor.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    13 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    20 saat önce
    Xandive

    damn

    20 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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    Sayko RGB 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çomarlar yönetince böyle 😂
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    Juggernaut005 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar mühendisi alacağı yerlere torpille adam dikerlerse , fazlada şaşırmamak lazım bu olaya . Şimdi bu işi yaptırmak için bilmem kaç lira bedelle ihale açılır
    Bilgisayar mühendisi alacağı yerlere torpille adam dikerlerse , fazlada şaşırmamak lazım bu olaya . Şimdi bu işi yaptırmak için bilmem kaç lira bedelle ihale aç...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 53 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yeni saray yapılacak ve adam toplayıp evine götürecek evet.
    Ya yüce Allah'ım şu mantalitede birileri ile niye muhatap olmak zorunda bırakıyorsun bizi?
    Hadi bu bir sınav ve bunlar gibileri sırf bize sınav olsun diye yarattın onu anlıyorum, sınav olur bunu da anlıyorum da böylesi biraz fazla değil mi?

    Hükümetin neresini korudum burada söyler misin lol?
    Ha laf çakmadığım için garip geldi sana alışmışsınız artık otomatiğe bağlamışsınız. Bloklamak falan da işe yaramıyor görüldüğü gibi.
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    frknykslykslfrkn (FURKAN YÜKSEL) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    donanimhaber.com/... bu haber için buradaki eleştirileri göremedim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 dk. ( Mesaj Silindi ) frknykslykslfrkn
    haberi iyi okusaydınız keşke.eğer anlamadıysanız haberin altındaki iki üç arkadaş durumu özetlemiş.
    Yanıtla
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    ByBaterist (uygar demir) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    ptt nin hangi işi düzgün ki bu düzgün olsun
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    Vacao (Eyüp G.) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Beyler uyanın burası Türkiye.



    Burda herşey olabilir şaşırmayın hiç bişeye
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devleti yönetemiyorlar ki ptt yi yönetsinler. Rezillik diz boyu.
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    alemburda34 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu güvenlik zafiyeti yeni mi yoksa vardı yeni mi gördük
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    Innerpeace 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Google'a sormak istemedim. KVKK unutulma hakkı için online olarak nereye başvuru yapmak gerekiyor acaba CİMER'mi?
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    Juggernaut005 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar mühendisi alacağı yerlere torpille adam dikerlerse , fazlada şaşırmamak lazım bu olaya . Şimdi bu işi yaptırmak için bilmem kaç lira bedelle ihale açılır
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    psychomax13 (v k) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırmanıza şaşırdım. Habercilik ülkemizde az düzgün olsa binlerce özel bilgi paylaşımı konusunda skandal ortaya çıkar.



    Her ay düzenli olarak tanımadığım insanların banka işlem mailleri bana geliyor sırf isim benzerliğinden dolayı. TC kimlik adres telefon herşey açık.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim dünya üzerinde güvenlik açığı olan tek site PTT mi? nelerini gördük şimdiye kadar. Bunu da düzeltirler işte ama sizin maksadınızın ne olduğunu bildiğim için çokta şeyetmiyorum yani normal karşılıyorum.
    Alakasız şeylerden hükümete veya belli bir kesim insanlara laf çakma sitesi oldu artık burası. Donanım sitesi olmayı çoktan bıraktı. Hala öyle zannediyorsanız bence bir daha düşünün.
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    th9 6 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    lol hükümet savunucuları gelmiş.yeni yapılıcak yazlık ve kışlık sarayları niye haber yapmadılar acaba,daha çok hoşunuza giderdi
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    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ptt kargo, güvenlik zafiyeti ve
    6 etiket daha google ptt veri güvenliği kvkk kişisel veri Internet
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