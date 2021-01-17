PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık

PTT Kargo’nun kargo takip için hazırladığı web sayfası pttws.ptt.gov.tr adresinde güvenliği zafiyeti mevcut. Gönderi takip sayfalarındaki özel bilgiler, Google arama sonuçlarında listeleniyor. Türkiye’deki vatandaşların adres ve ad soyad bilgilerine Google’dan kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı"İlginizi Çekebilir Belediye hacklendi: 280 bin kişinin verisi sızdı!
Web sayfalarının Google’da çıkmasını engellemek çok kolay. Web sayfasının kod bölümüne meta name=”robots” content=”noindex” kodunu eklediğinizde Google o sayfayı kimseye göstermiyor. Özel sayfalara başkalarının ulaşmaması sağlanıyor. Ancak PTT Kargo bu basit kodu kullanmamış.
Google’da "ptt site:https://pttws.ptt.gov.tr/", "https://pttws.ptt.gov.tr/Gonderi_Sorgu site:ptt.gov.tr" gibi sorgularla bu sayfalara ulaşabilmek mümkün. Hatta PTT Denizli Pidm gibi şube isimleri aratıldığında da gönderi takip sayfaları karşımıza çıkıyor.
Diğer kargolar önlemini almış
PTT Kargo, Aras Kargo gibi diğer kargo firmalarının gönderi takip sayfalarında alıcı ve göndericinin ad soyad, adres bilgileri tam olarak yazmıyor. Yıldız işaretleriyle “Yus*** Ak***, Be**** mh.” şeklinde gizleme yapılıyor. Ayrıca bu sitelerin Google’da listelenmesini engelleyen veya robotun girmesini engelleyen çeşitli önlemler alınmış. PTT Kargo bu 3 önlemi de kullanmıyor. Adres bilgilerini açık bir şekilde yazıyor, no index kodunu kullanmıyor ve robotun girmesini engellemek için doğrulama sayfası koymuyor.
Bilgileriniz sildirmek istiyorsanız KVKK'nın unutulma hakkı kuralını gerekçe göstererek sildirebilirsiniz. Özel bilgilerin arama motoru sonuçlarında listelenmesi unutulma hakkı kapsamına giriyor.
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
Ya yüce Allah'ım şu mantalitede birileri ile niye muhatap olmak zorunda bırakıyorsun bizi?
Hadi bu bir sınav ve bunlar gibileri sırf bize sınav olsun diye yarattın onu anlıyorum, sınav olur bunu da anlıyorum da böylesi biraz fazla değil mi?
Hükümetin neresini korudum burada söyler misin lol?
Ha laf çakmadığım için garip geldi sana alışmışsınız artık otomatiğe bağlamışsınız. Bloklamak falan da işe yaramıyor görüldüğü gibi.
Burda herşey olabilir şaşırmayın hiç bişeye
Her ay düzenli olarak tanımadığım insanların banka işlem mailleri bana geliyor sırf isim benzerliğinden dolayı. TC kimlik adres telefon herşey açık.
Alakasız şeylerden hükümete veya belli bir kesim insanlara laf çakma sitesi oldu artık burası. Donanım sitesi olmayı çoktan bıraktı. Hala öyle zannediyorsanız bence bir daha düşünün.
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