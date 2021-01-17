PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık

Tam Boyutta Gör

PTT Kargo’nun kargo takip için hazırladığı web sayfası pttws.ptt.gov.tr adresinde güvenliği zafiyeti mevcut. Gönderi takip sayfalarındaki özel bilgiler, Google arama sonuçlarında listeleniyor. Türkiye’deki vatandaşların adres ve ad soyad bilgilerine Google’dan kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı"

İlginizi Çekebilir

Belediye hacklendi: 280 bin kişinin verisi sızdı!

Web sayfalarının Google’da çıkmasını engellemek çok kolay. Web sayfasının kod bölümüne meta name=”robots” content=”noindex” kodunu eklediğinizde Google o sayfayı kimseye göstermiyor. Özel sayfalara başkalarının ulaşmaması sağlanıyor. Ancak PTT Kargo bu basit kodu kullanmamış.

Tam Boyutta Gör

Google’da "ptt site:https://pttws.ptt.gov.tr/", "https://pttws.ptt.gov.tr/Gonderi_Sorgu site:ptt.gov.tr" gibi sorgularla bu sayfalara ulaşabilmek mümkün. Hatta PTT Denizli Pidm gibi şube isimleri aratıldığında da gönderi takip sayfaları karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer kargolar önlemini almış

PTT Kargo, Aras Kargo gibi diğer kargo firmalarının gönderi takip sayfalarında alıcı ve göndericinin ad soyad, adres bilgileri tam olarak yazmıyor. Yıldız işaretleriyle “Yus*** Ak***, Be**** mh.” şeklinde gizleme yapılıyor. Ayrıca bu sitelerin Google’da listelenmesini engelleyen veya robotun girmesini engelleyen çeşitli önlemler alınmış. PTT Kargo bu 3 önlemi de kullanmıyor. Adres bilgilerini açık bir şekilde yazıyor, no index kodunu kullanmıyor ve robotun girmesini engellemek için doğrulama sayfası koymuyor.

Bilgileriniz sildirmek istiyorsanız KVKK'nın unutulma hakkı kuralını gerekçe göstererek sildirebilirsiniz. Özel bilgilerin arama motoru sonuçlarında listelenmesi unutulma hakkı kapsamına giriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: