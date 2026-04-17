    İddiaların ardından PUBG açıklama yaptı: “Hassasiyetleri korumaya devam edeceğiz”

    Okul saldırıları ile sarsılan Türkiye’de dijital oyunlar yeniden gündemde. PUBG’nin yasaklanacağı iddiaları dile getirilerken PUBG Mobile Türkiye’den ilk açıklama geldi.

    Türkiye’de son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi derinden sarsan okul saldırılarının ardından dijital platformlar yeniden güvenlik tartışmalarının merkezine yerleşti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda gerçekleşen olaylar sonrası yürütülen soruşturmalar sürerken PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyunu gündeme geldi. PUBG’nin yasaklanabileceği ise çeşitli mecralarda iddia edildi. Gelişmelerin arsından ise PUBG Mobile Türkiye’den açıklama geldi.

    PUBG: “Hassasiyetleri korumaya devam edeceğiz”

    PUBG Mobile Türkiye açıklaması: “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyor; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

    PUBG MOBILE olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz.”

    Katil PUBG oynamamış

    Kahramanmaraş’ta yaşanan ve bilançosu son derece ağır olayda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen olayda 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.’in olay yerinde öldüğü bildirilmişti.

    Olaylara dair kapsamlı soruşturmalar devam ederken şahsın şiddet içerikleri oyunlar oynadığı, bu oyunlar arasında PUBG’nin de olduğu iddia edilmişti. Kısa bir süre önce ise şahsin Steam hesabının bulunduğu ve oynanan oyunlar arsında PUBG’nin olmadığı ortaya çıkmıştı.

    Oyunun kapatılacağına yönelik iddialar konuşulsa da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da ilgili bakanlıklar tarafından PUBG’nin yasaklandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, gençleri şiddete yönlendirebileceği değerlendirilen dijital içeriklere ilişkin kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığı ifade ediliyor.

