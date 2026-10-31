PUBG için laptop önerileri: Kalabalık çatışmalarda akıcılık için ne gerekli?

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Tam Boyutta Gör PUBG: BATTLEGROUNDS, her ne kadar yıllardır piyasada olsa da özellikle büyük şehirlerde, yoğun çatışmalarda ve son çemberlerde bilgisayarın donanımını zorlayabiliyor. Bu nedenle yalnızca oyunun açılmasını sağlayacak bir laptop yerine, yüksek ve mümkün olduğunca stabil FPS değerlerini koruyabilecek bir sistem tercih etmek gerekiyor. Peki pubg için laptop alırken hangi donanımlar önemli? Ekran kartı, işlemci, RAM ve ekran yenileme hızı başta olmak üzere soğutma sistemi ve SSD de oyun deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu rehberde farklı bütçelere ve performans seviyelerine hitap eden oyuncu laptoplarını bir araya getiriyoruz.

PUBG için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli?

PUBG'nin resmi sistem gereksinimleri arasında 8GB RAM ve GTX 960 seviyesinde bir ekran kartı, önerilen sistem tarafında ise 16GB RAM ve GTX 1060/RX 580 sınıfı ekran kartları yer alıyor. Ancak bu değerler oyunu çalıştırmak için yeterli olan donanımı gösteriyor. Yüksek FPS ve özellikle kalabalık çatışmalarda daha stabil performans için çok daha güncel donanımlara yönelmek gerekiyor.

PUBG'de yüksek grafik ayarları ve yüksek çözünürlük kullanmak isteyenler için ekran kartı önemli bileşenlerin başında geliyor. Güncel RTX 5060 ve RTX 5070 gibi mobil GPU'lar, yüksek FPS hedefleyen oyuncular için güçlü seçenekler sunuyor. Daha üst seviyede ise RTX 5070 Ti ve RTX 5090 gibi modeller, yalnızca PUBG değil diğer ağır oyunlar için de uzun vadeli kullanım avantajı sağlıyor.

PUBG gibi rekabetçi oyunlarda ekran kartı kadar işlemci de önemli. Özellikle oyuncu sayısının yoğun olduğu bölgelerde işlemci yükü artabildiği için güçlü bir CPU, FPS düşüşlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle Core 7, Core i7, Core i9 veya Ryzen 7/9 sınıfındaki güncel işlemciler, yüksek performanslı PUBG sistemlerinde tercih edilebilir.

Günümüzde PUBG için 16 GB RAM temel alınabilir ancak arka planda Discord, tarayıcı veya yayın yazılımları gibi uygulamalar çalıştırılacaksa 32 GB RAM daha rahat bir kullanım sağlıyor. SSD ise oyunun yükleme sürelerini azaltırken sistemin genel tepki hızına katkıda bulunuyor. Son olarak yüksek FPS üretebilen bir sistemin avantajını görebilmek için ekranın da yüksek yenileme hızına sahip olması gerekiyor. 144 Hz ve üzerindeki paneller PUBG için iyi bir başlangıç noktası olurken 165 Hz, 240 Hz ve 300 Hz modeller özellikle rekabetçi oyuncuların tercih ettiği seçenekler arasında bulunuyor.

PUBG için en iyi laptop önerileri

1️⃣ Casper Excalibur G920.1490-DQ90X-E

Tam Boyutta Gör PUBG için laptop arayan ve performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için Casper Excalibur G920.1490-DQ90X-E, listenin en üst seviyesinde yer alıyor. Model, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip GeForce RTX 5090 ekran kartını bir araya getiriyor. Bu konfigürasyon ise, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile desteklenmiş.

G920'nin 16 inçlik QHD+ IPS ekranı 2560 x 1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Bu yapı, PUBG'de yüksek FPS hedefleyen kullanıcıların ekran tarafında da sistemin performansından yararlanmasını sağlıyor. MUX Switch desteği ve güçlü soğutma yapısı da uzun süreli oyun oturumlarında önem taşıyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7

RAM: 32 GB DDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç QHD+ IPS

Çözünürlük: 2560 x 1600

Yenileme hızı: 300 Hz

Tepki süresi: 3 ms

Parlaklık: 500 nit

Renk kapsamı: %100 DCI-P3

MUX Switch: Var

2️⃣ Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C, G920'nin üst düzey performansına ihtiyaç duymayan ancak PUBG'de yüksek FPS değerleri hedefleyen kullanıcılar için daha dengeli bir seçenek. Modelde ntel Core 7 240H işlemci, GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 ekran kartı ve 32 GB DDR5 RAM bulunuyor. 1 TB SSD kapasitesi de oyun kütüphanesi için yeterli alan sağlıyor. Casper'ın güncel ürün ailesinde bu yapılandırma 16 inç ekranla birlikte sunuluyor.

RTX 5070'in 8 GB GDDR7 belleği, PUBG gibi yüksek FPS odaklı oyunlarda güçlü bir grafik performansı sağlarken 32 GB RAM, oyun sırasında arka planda çalışan uygulamalar için de yeterli alan bırakıyor. 16 inçlik yüksek yenileme hızlı ekran ise özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu model, fiyat ve performans dengesine odaklanan oyuncular için G920'ye göre daha ulaşılabilir bir alternatif oluşturuyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7

RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 16 inç

Ekran kartı bellek arayüzü: 128 bit

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Soğutma: Excalibur FrostFlux

3️⃣Casper Excalibur G870.1362-EN60X-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G870.1362-EN60X-C, PUBG için laptop arayan ancak RTX 5070 veya RTX 5090 seviyesine çıkmak istemeyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Modelde 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci ile GeForce RTX 5060 ekran kartı bir araya geliyor. 64 GB DDR5 RAM ve 4 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesi ise yalnızca PUBG değil, farklı oyunlar ve çoklu görev kullanımı açısından da oldukça geniş bir donanım alanı sunuyor. RTX 5060'ın bu modelde 115 W seviyesine kadar çıkabildiğini belirtelim.

G870'in 15,6 inçlik Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Bu değerler, PUBG gibi hızlı kamera hareketlerinin ve ani çatışmaların yoğun olduğu oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde etmek için yeterli. 250 nit parlaklık ve yüzde 45 NTSC renk kapsamı ise ekranın daha çok oyun odaklı olduğunu gösteriyor. Casper'ın Excalibur serisinde kullanılan turbo termal soğutma yapısı da uzun süreli oyun oturumlarında donanımın performansını korumaya yardımcı oluyor.

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Ekran kartı: GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 16 inç

Ekran kartı bellek arayüzü: 128 bit

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Soğutma: Excalibur FrostFlux

4️⃣ Acer Nitro V 16 AI

Tam Boyutta Gör Acer Nitro V 16 AI, RTX 5070 seviyesinde ekran kartı isteyen ancak Casper G920 gibi üst sınıf bir sisteme çıkmak istemeyen kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. Güncel yapılandırmalardan birinde AMD Ryzen 7 260 işlemci, RTX 5070 8GB ekran kartı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. 16 inç ekran, mobil oyun bilgisayarlarında daha geniş bir görüntü alanı isteyen oyunculara da hitap ediyor.

Bu donanım kombinasyonu PUBG için fazlasıyla yeterli bir performans seviyesi sunarken, 32 GB RAM kapasitesi uzun süreli kullanım açısından da avantaj sağlıyor. RTX 5070'in yüksek FPS üretme kapasitesinden yararlanmak isteyen ancak daha üst seviye RTX 5070 Ti veya RTX 5090 sistemlere ihtiyaç duymayan oyuncular için değerlendirilebilir.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 260

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB

RAM: 32 GB

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 16 inç

İşletim sistemi: Windows 11

5️⃣ MSI Cyborg 17 B13WGKG-251XTR S10

Tam Boyutta Gör MSI Cyborg 17 B13WGKG-251XTR S10, PUBG için laptop arayan ve geniş ekranla birlikte yüksek grafik performansı isteyen kullanıcılar için güçlü alternatiflerden biri. Modelde Intel Core i7-13620H işlemci ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor. 17,3 inçlik Full HD IPS ekran 144 Hz yenileme hızı sunuyor.

Bu değer, RTX 5070'in yüksek kare hızlarından yararlanmak isteyen PUBG oyuncuları için yeterli bir akıcılık sağlıyor. Ancak ekran kartının bu modelde 60 W maksimum grafik gücüyle sınırlandırılması, daha yüksek güç limitine sahip RTX 5070'li rakip modellerle karşılaştırıldığında performansın bir miktar daha düşük olabileceği anlamına geliyor. Buna karşın 17,3 inçlik geniş ekran, özellikle uzun oyun oturumlarında daha büyük bir görüntü alanı isteyen kullanıcılar için önemli bir artı.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core i7-14700HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB

RAM: 32 GB DDR5

Depolama: 2 TB SSD

Ekran: 16 inç QHD+

Çözünürlük: 2560 x 1600

Yenileme hızı: 240 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

6️⃣ ASUS TUF Gaming A16

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming A16, PUBG'yi yüksek ayarlarda oynamak isteyen ancak daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde kalmayı tercih eden oyunculara hitap ediyor. Güncel bir yapılandırmada AMD Ryzen 7 260 işlemci, RTX 5060 8 GB ekran kartı ve 16 GB RAM bulunuyor. 16 inçlik Full HD+ ekranın 165 Hz yenileme hızı ise rekabetçi oyunlar için yeterli akıcılığı sağlıyor.

RTX 5060, PUBG için güçlü bir başlangıç noktası oluştururken 165 Hz panel ekran kartının üretebildiği yüksek kare hızlarının daha iyi değerlendirilmesine yardımcı oluyor. 16 GB RAM güncel oyunlar için yeterli olsa da aynı anda çok sayıda uygulama çalıştıran kullanıcıların 32 GB RAM'e yükseltme seçeneğini kontrol etmesi faydalı.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 260

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 16 GB

Ekran: 16 inç

Çözünürlük: Full HD+

Yenileme hızı: 165 Hz

7️⃣ MSI KATANA 15 HX B14WGK-068XT

Tam Boyutta Gör MSI Katana 15 HX, Intel işlemci ve RTX 5060 kombinasyonu arayan kullanıcılar için alternatiflerden biri. Intel Core i7-14650HX işlemci, RTX 5060 8 GB ekran kartı, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile geliyor. 15,6 inç QHD ekran ve 165 Hz yenileme hızı, yüksek çözünürlük ile akıcılığı birlikte isteyen oyunculara hitap ediyor.

PUBG gibi işlemci ve ekran kartının birlikte önem taşıdığı oyunlarda Core i7-14650HX, RTX 5060'ın ihtiyaç duyduğu işlem gücünü karşılayabilecek seviyede. 16 GB RAM başlangıç için yeterli olsa da uzun vadede 32 GB kapasiteye geçiş, arka planda çalışan uygulamalar açısından daha rahat bir kullanım sağlayabilir.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 15,6 inç QHD

Yenileme hızı: 165 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

8️⃣ Lenovo Loq 15IPH11 83SL001ATR-03

Tam Boyutta Gör Lenovo LOQ serisi, yüksek performanslı oyuncu laptopuna geçmek isteyen ancak amiral gemisi donanıma ihtiyaç duymayan kullanıcıların değerlendirebileceği modeller arasında. RTX 5060 ekran kartlı yapılandırmaların yanında Intel Core Ultra 7-356H ve 16 GB RAM gibi donanımlar sunuluyor. 15,6 inç ekranlı modeller, taşınabilirlik ile oyun performansı arasında dengeli bir seçenek oluşturuyor.

PUBG için laptop arayan kullanıcılar açısından LOQ'un avantajı, güçlü işlemci ve ekran kartını daha ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde bir araya getirebilmesi. Ancak satın alma aşamasında ekranın yenileme hızı, RAM kapasitesi ve SSD boyutu gibi özelliklerin seçilen yapılandırmaya göre değişebildiği unutulmamalı.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core i5-14500HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 15,6 inç

Yenileme hızı: Yapılandırmaya göre değişiyor

İşletim sistemi: Windows 11

PUBG'de FPS neden düşer?

PUBG'de FPS'nin yalnızca ekran kartına bağlı olduğunu düşünmek doğru değil. Çok sayıda oyuncunun aynı bölgede bulunması, çevredeki yapıların ve nesnelerin yüklenmesi, fiziksel hesaplamalar ve oyun motorunun işlemci üzerindeki yükü artırabiliyor. Bu nedenle özellikle son çemberlerde güçlü bir işlemci önemli hale geliyor.

Ekran kartının yeterli olması kadar işlemcinin de ekran kartını besleyebilmesi gerekiyor. Buna RAM kapasitesi ve sistemin soğutma performansı da ekleniyor. Laptop uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalıştığında termal sınırlamalar nedeniyle işlemci ve ekran kartı hızları düşebilir. Bu nedenle yalnızca kağıt üzerindeki donanıma değil, cihazın soğutma tasarımına da bakmak gerekiyor.

PUBG için hangi laptop alınmalı?

PUBG için laptop seçerken öncelikle hedeflenen çözünürlük ve FPS değerine karar vermek gerekiyor. Full HD çözünürlükte yüksek FPS hedefleyen kullanıcılar için RTX 5060 ve RTX 5070 seviyesindeki sistemler yeterli olurken, QHD+ çözünürlükte daha yüksek grafik ayarları ve yüksek FPS isteyenler için RTX 5070 Ti veya RTX 5090 gibi üst sınıf ekran kartları öne çıkıyor.

Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C, RTX 5070 ve 32 GB RAM ile PUBG için güçlü ve daha dengeli bir seçenek oluştururken, Excalibur G920.1490-DQ90X-E ise RTX 5090 ve 300 Hz QHD+ ekranıyla üst düzey performans arayanlara hitap ediyor.

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Kısacası pubg için laptop ararken yalnızca oyunun açılıp açılmadığına bakmak yerine işlemci, ekran kartı, RAM, ekran yenileme hızı ve soğutma sistemini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Özellikle rekabetçi oyuncular için yüksek ve stabil FPS, en yüksek grafik ayarlarından daha önemli olabilir.

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