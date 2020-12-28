PUBG Mobile UC Yükle ROYALE PASS Ödüllerini Kazan!

PUBG Mobile ülkemizde ve dünyada en çok oynan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda başarı sağlayabilmek için yeteneklerinizin dışında oyun içi araç ve gereçlere de sahip olmanız gerekiyor. El bombasına kaplama, sis bombasına kaplama, kask kaplama, silah kaplaması, araba kaplaması, çanta kaplama, çantaya oyuncak takma gibi materyallere sahip olup rakiplerinizden üstün bir performans sergileyerek, lider olabilirsiniz. FOXNGAME oyun platformlarında en uygun fiyatlarla uc ve rp satın alarak tüm bu envanterlere sahip olabilirsiniz. PUBG UC yükleme işlemi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

PUBG Mobile UC ile Tüm Materyallerin Sahibi Olun

PUBG oynamanın keyfini daha zevkli ve heyecanlı hale getirmek için sahip olmanız gereken materyallere uc yoluyla ulaşabilirsiniz. Pubg uc alma veya rp satın alma işlemlerini FOXNGAME kalitesinde en ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Karakterinizi özelleştirmek ve daha donanımlı hale getirmek için farklı fiyatlarla bu kodlar sunuluyor. Eğer yeni gelen içeriklere sahip olabilmek için ROYALE PASS almak istiyorsanız siteden çok uygun fiyatlarla 600 uc satın alabilirsiniz. 60, 300, 600, 1500 ve 3000 gibi seçeneklerle UC ve RP satın alabilirsiniz.

PUBG UC Fiyatları

ÜRÜN İNDİRİM FİYAT 60 PUBG Mobile UC %15 İNDİRİM 7,09 TL 300+25 PUBG Mobile UC %15 İNDİRİM 35,70 TL 600+60 PUBG Mobile UC %15 İNDİRİM 71,45 TL 1500+300 PUBG Mobile UC %15 İNDİRİM 178,78 TL 3000+850 PUBG Mobile UC %15 İNDİRİM 357,56 TL

PUBG UC Yükleme

PUBG de genellikle oyuncuların envanterine yeni öğeler eklemek için sandık açarak veya belirli zamanlarda direkt uc karşılığında alınabilecek öğeler vardır. Sadece PUBG UC yoluyla sahip olabileceğiniz bu öğeleri satın almak için FOXNGAME sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteden çevrimiçi uc ve rp satın alarak dilediğiniz ürüne en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

En ucuz ve güvenli PUBG UC satın almak için https://www.foxngame.com/pubg-mobile-unknown-cash adresini ziyaret ediniz.

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