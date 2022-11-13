2010'lu yılların son döneminde çıkan ve oyun dünyasını damga vuran PUBG'nin sahibi olan Krafton, geçtiğimiz saatlerde önemli bir satın alım açıkladı.

Krafton, Neon Giant'ı satın aldı

Neon Giant isimli stüdyonun ilk oyunu geçtiğimiz yıl çıkışını yapan cyberpunk temalı rol yapma oyunu The Ascent, stüdyonun ilk oyunu olmasına rağmen gayet güzel bir oyundu ve oyuncuların beğensini kazanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli stüdyo, Krafton tarafından satın alındı.

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İlk açıklamalara göre Neon Giant şu anda bir açık dünya FPS oyunu üzerinde çalışıyor ancak ne yazık ki proje ile ilgili daha fazla detay açıklanmadı. Umuyoruz ki Neon Giant, bu satın alımın ardından daha yüksek bütçeli oyunlar hazırlayabilir.

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PUBG'nin sahibi Krafton, Neon Giant'ı satın aldı