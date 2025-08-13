PUBG'nin yaratıcısının yeni oyunu Prologue, açık beta versiyonuyla oyunculara sunuldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör PlayerUnknown adı altında geliştirdiği PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) ile tüm zamanların en başarılı oyunlarından birine imza atan Brendan Greene, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Prologue'u dün oyunseverlerin erişimine açtı. Survival (hayatta kalma) türündeki Prologue: Go Wayback'in açık beta sürecine katılan oyunseverler, yakında erken erişim versiyonuyla piyasaya sürülecek oyunu önceden deneyimleme şansı yakalayacaklar.

Prologue: Go Wayback'in açık beta sürümüne hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden erişilebiliyor. Birkaç aydır devam eden kapalı beta sürecinin aksine bu kez Discord sunucusu üzerinden kayıt olup kod almak gerekmiyor.

Prologue: Go Wayback'te Oyuncular Zorlu Şartlarda Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Tek oyunculu, zorlu bir hayatta kalma oyunu olarak tasarlanan ve roguelike türünden de beslenen Prologue: Go Wayback, her oynanışta değişen haritalar ve dinamik hava koşullarıyla oyunculara farklı farklı maceralar sunuyor.

Oyuncular, küçük bir kulübede başladıkları yolculukta kilometrelerce sürecek zorlu bir parkuru aşarak bir hava kulesine ulaşmaya çalışıyor. Bu süreçte hayatta kalmak için açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçları karşılamak ve vücut ısısını korumak gibi detaylar devreye giriyor. Soğuk hava, kaynak kıtlığı ve beklenmedik tehlikeler, her adımı stratejik bir karar hâline getirirken, Prologue oyunculara hem doğanın acımasızlığıyla hem de kendi sınırlarıyla yüzleşme deneyimi sunuyor.

Prologue: Go Wayback, oyunculara Çekya’daki Bohemya bölgesinden esinlenen 64 km²’lik devasa bir harita sunuyor. Unreal Engine 5 üzerinde makine öğrenimi modelleriyle (ML) oluşturulan bu dünya, ağaçlar, nehirler, kayalıklar, yamaçlar ve barınaklar gibi özel tasarlanmış öğelerle donatılarak her oynanışta farklı bir deneyim yaratacak şekilde inşa ediliyor. Brendan Greene, bu sayede oyunda milyonlarca farklı harita olacağını söylüyor.

