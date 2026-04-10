The Punisher: One Last Kill'in ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son olarak Daredevil: Born Again'de karşımıza çıkan Punisher, bu dizinin 2. sezonunda ortalarda görünmese de çok yakında yeni bir projeyle ekranlara dönecek. Üstelik bu kez kendine ait bir projeyle. Hatırlarsanız Disney daha önce "TV Special" olarak nitelendirdiği bir Punisher projesi duyurmuştu. Bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlayabileceğimiz bu proje, The Punisher: One Last Kill adını taşıyacak ve 12 Mayıs'ta Disney+'ta yayınlanacak.

The Punisher: One Last Kill, Jon Bernthal Öncülüğünde Hazırlandı

Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Bernthal, senaryoyu daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte yazdı. Bernthal tarafından seçilen Green aynı zamanda bu projenin yönetmenliğini de üstlendi.

The Punisher: One Last Kill'in ilk fragmanı yayınlanmış olsa da hâlâ filmin konusu hakkında çok fazla detay paylaşılmadı. Nitekim fragman da işin hikâye kısmına pek değinmiyor. Ancak daha önce sızan bilgilere göre Punisher: One Last Kill'in başlıca kötü karakteri, kadın bir suç baronu olan Ma Gnucci olacak. Bu da hikâyenin muhtemelen "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacağı anlamına geliyor. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor. Jon Bernthal'ın geçtiğimiz günlerde filmin ilk afişini paylaşırken "Welcome Back, Frank" yazması, bu iddiaların doğru olma ihtimalini kuvvetleniriyor.

