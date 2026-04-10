Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Punisher: One Last Kill'in ilk fragmanı yayınlandı

    Marvel'ın en sevilen karakterlerinden Punisher, yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Bir saatlik bir TV filmi olarak tasarlanan The Punisher: One Last Kill, bu yaz Disney+'ta yayınlanacak.

    The Punisher: One Last Kill'in ilk fragmanı yayınlandı
    Son olarak Daredevil: Born Again'de karşımıza çıkan Punisher, bu dizinin 2. sezonunda ortalarda görünmese de çok yakında yeni bir projeyle ekranlara dönecek. Üstelik bu kez kendine ait bir projeyle. Hatırlarsanız Disney daha önce "TV Special" olarak nitelendirdiği bir Punisher projesi duyurmuştu. Bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlayabileceğimiz bu proje, The Punisher: One Last Kill adını taşıyacak ve 12 Mayıs'ta Disney+'ta yayınlanacak.

    The Punisher: One Last Kill, Jon Bernthal Öncülüğünde Hazırlandı

    Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Bernthal, senaryoyu daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte yazdı. Bernthal tarafından seçilen Green aynı zamanda bu projenin yönetmenliğini de üstlendi.

    The Punisher: One Last Kill'in ilk fragmanı yayınlanmış olsa da hâlâ filmin konusu hakkında çok fazla detay paylaşılmadı. Nitekim fragman da işin hikâye kısmına pek değinmiyor. Ancak daha önce sızan bilgilere göre Punisher: One Last Kill'in başlıca kötü karakteri, kadın bir suç baronu olan Ma Gnucci olacak. Bu da hikâyenin muhtemelen "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacağı anlamına geliyor. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor. Jon Bernthal'ın geçtiğimiz günlerde filmin ilk afişini paylaşırken "Welcome Back, Frank" yazması, bu iddiaların doğru olma ihtimalini kuvvetleniriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 14 saat önce

    [resim]

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lens suyu yerine ne kullanabilirim sirke ile radyatör temizliği ford transit en az yakan modeli aynı ekranda 2 kişilik oyunlar ps4 film bulma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum