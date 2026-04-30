PureTech'e veda: Stellantis triger zincirli FireFly motorlara geçiyor

Tam Boyutta Gör Stellantis, Avrupa pazarında uzun süredir başını ağrıtan ve markanın itibarına gölge düşüren 1.2 PureTech motorlardaki güvenilirlik sorunlarını aşmak için köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Avrupa basınında yer alan ve henüz resmi olarak doğrulanmayan haberlere göre şirket 1.2 litrelik PureTech (EB2) motorlarını kademeli olarak hattan çekme kararı aldı. Bu ünitelerin yerini Brezilya pazarında kendini kanıtlamış Fiat tasarımı GSE Turbo (FireFly) motorlar alacak.

Özellikle PSA grubundan miras kalan 1.2 PureTech motorlar, yağın içinde çalışan triger kayışının (ıslak kayış) vaktinden önce aşınması ve parçalanması nedeniyle ciddi sorunlar yaratmıştı. Bu durum dünya genelinde birçok geri çağırmaya, yasal süreçlere ve ciddi bir müşteri güvensizliğine yol açtı. Stellantis artık bu karanlık sayfayı kapatıp, dayanıklılığıyla öne çıkan bir teknolojiye geçmek istiyor.

Çözüm triger zincirli Firefly motorlar

FireFly motorlar, Stellantis için aslında yeni bir teknoloji değil. Grup, Türkiye de dahil olmak üzere farklı pazarlarda, bu motor ailesini Fiat ve Jeep modellerinde aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İtalyan mühendisliğinin ürünü olan GSE motorları özellikle Güney Amerika pazarında rüştünü ispat etmiş durumda. Sadece 2025 yılında Brezilya'da bu motorla donatılmış 500.000'den fazla Fiat markalı araç trafiğe çıktı.

Bu motorların PureTech'e göre en büyük avantajı sorun çıkaran ıslak kayış yerine triger zinciri kullanıyor olması. Otomotiv dünyasında triger zincirleri, uzun vadeli dayanıklılık konusunda kayış sistemlerine göre çok daha güvenilir bir üne sahip. Teknik açıdan oldukça yetenekli olan bu motor ailesinde, 1.3 litrelik versiyon 185 beygire kadar çıkabilirken, Alfa Romeo Tonale gibi modellerde kullanılan 1.5 litrelik versiyon da yüksek bir gelişim potansiyeli sunuyor.

Euro 7 engeli ve hibrit dönüşümü

Bu geçiş sadece teknik bir değişiklik değil, aynı zamanda Stellantis içindeki mühendislik dengelerini de etkileyecek gibi görünüyor. Eğer plan hayata geçerse, grubun teknik ağırlık merkezi PSA (Fransız) mirasından, İtalyan Fiat mühendisliğine doğru kayacak.

FireFly motorların Avrupa'daki tüm modellerde yaygınlaşması için önünde bir engel var: gelecekte yürürlüğe girecek Euro 7 emisyon standartları. Mevcut FireFly ünitelerinin bu katı kuralları karşılayabilmesi için 48 voltluk hafif hibrit mimariler ve elektrikli çift kavramalı şanzımanlar gibi önemli güncellemelerden geçmesi gerekecek.

