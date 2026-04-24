PureTech motor sahiplerine müjde: Triger kayışından zincire dönüşüm kiti satışa çıktı

PureTech motor ailesi için hazırlanan bu kitler, mevcut kayış düzenini zincirli sisteme dönüştürmek için gereken tüm bileşenleri içermekte. Böylece uzun vadede bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve dayanıklılığın artırılması hedefleniyor. Zira PureTech motorlarda kullanılan yağ banyolu triger kayışı, zamanla aşınıp parçalanarak sorun çıkarabiliyor.
Motor tipine göre 2 farklı set
PureTech motor ailesindeki teknik farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanan kitler, motorun tipine göre özel olarak tasarlanmış durumda. Atmosferik ve Turboşarjlı motorların mekanik karakteristiklerinin farklı olması nedeniyle, Pro Chain her iki motor konfigürasyonu için de o yapıya tam uyum sağlayacak şekilde özel olarak mühendisliği yapılmış ayrı kitler sunuyor.
Şu anda ön sipariş aşamasında olan bu dönüşüm kitleri, ilk üretim serisinden yer ayırtmak isteyen kullanıcılara açılmış durumda. İlk üretimden gelecek ünitelerin tahmini teslimat tarihinin ise 2026 yılının ikinci yarısı olması planlanıyor. Şirket satış ve müşteri hesabı erişimini yalnızca servisler, tamirhaneler ve otomotiv sektöründeki profesyonellere açmış durumda.