Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PureTech motor sahiplerine müjde: Triger kayışından zincire dönüşüm kiti satışa çıktı

    Son yıllarda triger kayışı sorunlarıyla gündeme gelen PureTech motorlar için beklenen adım geldi. Avrupalı bir firma, bu motorlardaki kayış sistemini zincire dönüştüren dönüşüm kitlerini satışa sundu.

    PSA/Stellantis grubunun 1.0 ve 1.2 PureTech motorlarında yıllardır tartışma konusu olan ıslak kayış (wet belt) yani yağ içinde çalışan triger kayışı sistemi için dikkat çekici bir çözüm ortaya çıktı. Hollanda merkezli Pro Chain, Puretech motorlardaki kayış tahrikli sistemleri daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan zamanlama zinciri (timing chain) dönüşüm kitlerini ön siparişe sundu.

    PureTech motor ailesi için hazırlanan bu kitler, mevcut kayış düzenini zincirli sisteme dönüştürmek için gereken tüm bileşenleri içermekte. Böylece uzun vadede bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve dayanıklılığın artırılması hedefleniyor. Zira PureTech motorlarda kullanılan yağ banyolu triger kayışı, zamanla aşınıp parçalanarak sorun çıkarabiliyor.

    Motor tipine göre 2 farklı set

    PureTech motor ailesindeki teknik farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanan kitler, motorun tipine göre özel olarak tasarlanmış durumda. Atmosferik ve Turboşarjlı motorların mekanik karakteristiklerinin farklı olması nedeniyle, Pro Chain her iki motor konfigürasyonu için de o yapıya tam uyum sağlayacak şekilde özel olarak mühendisliği yapılmış ayrı kitler sunuyor.

    Şu anda ön sipariş aşamasında olan bu dönüşüm kitleri, ilk üretim serisinden yer ayırtmak isteyen kullanıcılara açılmış durumda. İlk üretimden gelecek ünitelerin tahmini teslimat tarihinin ise 2026 yılının ikinci yarısı olması planlanıyor. Şirket satış ve müşteri hesabı erişimini yalnızca servisler, tamirhaneler ve otomotiv sektöründeki profesyonellere açmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik 3650 çamaşır makinesi harflerin anlamı toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi hollow knight silksong türkçe bitik akü nasıl canlanır chery tiggo 8 pro kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum