Pürüzsüz Bir Cildin En Esnek Yolu

Herkes esnekliğin, farklı biçimlerde daha çok seçenek, daha fazla özgürlük ve ekstra keyif sunduğu konusunda hemfikirdir.Gerçekten de etkili esneklik bize daha azıyla daha fazlasını sunar: daha az stres, daha fazla sadelik.

Daha az karmaşıklık, daha fazla güzellik. Braun her zaman gereksiz fazlalıkların azaltılmasını savunmaktaydı ve bugün, daha fazla sadeliğin daha iyi olduğunu biliyor. Kadınlar, tüy alma rutinlerinde daha uzun süreli sonuçlar veren daha basit çözümler arıyor.

Tüm inovasyon projelerine kadınlar için neyin önemli olduğunu düşünerek başlayan Braun, tüy alma makineleri ailesine şimdi de flex’i katıyor. Braun, Mayıs 2020’de, epilasyonda çığır açacak bir yenilik olan yeni Silk-épil 9 Flex ürününün lansmanını yapıyor. Dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olan Silk-épil 9 Flex, tüy alma alanında yeni altın standardı belirliyor. Silk-épil 9 Flex, her kadının benzersiz hatlara ve çizgilere sahip olduğunun bilinciyle bedenimize ve hayat tarzımıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.Silk-épil 9 Flex yalnızca bir epilatör olmanın ötesine geçen, güzellik rutininize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve daha azıyla çok daha fazlasını sunan her şeyin mükemmel bir örneği olan çok amaçlı bir üründür.



Tam Esnek Başlık



Kıvrımlarınıza ve günlük hayatınıza uymak üzere daha fazla esneklik sunmak için tasarlanan, çığır açan esnek başlığı sayesinde artık daha az zaman harcayacak, daha az eğilip bükülmek zorunda kalacak, daha az bölgeyi kaçıracaksınız. Esnek başlık ürünün cildinizle sürekli olarak yakın temasta olmasına yardımcı olurken, benzersiz vücut hatlarınıza kolayca uyum sağlayarak en zor bölgelere bile ulaşır. Etkili cımbız teknolojisi, günler değil haftalar boyunca pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Üstün Performans İçin Gelmiş Geçmiş En İyi Tasarım



Epilatörün devrim yaratan tasarımı, yeni, daha ince ve ergonomik sapı ve üstün kavrama sağlayan malzemesiyle hem ıslak hem de kuru kullanım sırasında daha fazla kontrol sağlıyor. Benzersiz SensoSmart teknolojisi daha rahat bir deneyim ve daha iyi sonuçlar için çok fazla basınç uygulamanız halinde sizi uyarıyor. Hassas bir cilde sahipseniz %100 su geçirmez bu ürünü daha rahat bir deneyim için banyoda veya duşta kullanabilirsiniz.

Güzellik Bakımınız İçin Çok Amaçlı Çözüm



Silk-épil 9 Flex çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor, bu sayede cilt bakım ihtiyaçlarınıza en uygun kombinasyonu seçebilirsiniz.

Vücut ihtiyaçlarınız için üç adet epilasyon başlığı. Daha nazik bir epilasyon için döner masaj başlığı ve cildinize daha yakın bir temas için cilde temas başlığı mevcuttur.



Tıraş başlığı ile koltukaltı ve bikini bölgesi gibi hassas bölgelerinizi tıraş edip kırpabilirsiniz.Tıraş başlığında bulunan iki uzun tüy düzeltme tarağı (3mm) ile kusursuz düzeltme yapabilirsiniz.



İki adet eksfoliasyon fırçası ile (yumuşak cilt için hassas ve daha az batık tüy için derin eksfoliasyon) arındırılmış ve ışıltılı bir cilt için eksfoliasyon ve temizleme yapın.



Vücut masaj pedini en sevdiğiniz vücut losyonuyla kullanın ve gözle görülür ölçüde daha sıkı ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olun.



Esnek bir Yaşam Tarzı için Esnek Ürün Yelpazesi



Silk-épil 9 Flex, Braun’un tüy alma makineleri ailesinin en son üyesidir.İster epilasyona yeni başlamış ister deneyimli bir profesyonel olun, ister tüylerinizi almak ister kırpmak isteyin, her türlü tüy alma ihtiyacınıza uygun bir ürünü mutlaka bulacaksınız.

Basın bilgi için: Gravital İletişim Danışmanlığı

Işıl Yılmaz isil.yilmaz@gravital.com.tr

İnay Bilge inay.bilge@gravital.com.tr

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