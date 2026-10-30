Putin'den Elon Musk'a övgü dolu sözler: "Gerçek bir deha"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SpaceX CEO'su Elon Musk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Putin, Musk'ı gerçek bir deha olarak nitelendirirken iki tarafın Rusya'nın Starlink'e rakip uydu internet projesi Rassvet konusunda yakın temas halinde olduğunu belirtti. Bununla birlikte Putin, Starlink'in Rusya'daki rakibi olarak geliştirilen sistemin henüz ilk aşamalarında olduğunu kabul etti.

Putin, Musk'ın uzay çalışmalarındaki başarısına dikkat çekerek “Elon Musk bir dahi, gerçekten bir dahi” dedi. Rus lider, Starlink ağı kapsamında yörüngeye 5 binden fazla uydu yerleştirildiğini, Rusya'nın ise bu alanda henüz ilk adımlarını attığını söyledi. Putin’in açıklamaları Moskova ile Musk arasında uydu internet teknolojileri konusunda olası bir iş birliğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yakın temas Ukrayna'yı endişelendiriyor

Musk ile Putin arasında kurulabilecek olası bir ilişkinin Ukrayna açısından önemli sonuçları olabilir. Musk, son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik eleştirilerini artırırken Rusya'nın 2022'de başlayan işgaline karşı mücadele eden Ukrayna ordusu, iletişim altyapısı konusunda büyük ölçüde Starlink'e güveniyor.

ABD'nin bu ayın başlarında Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmesinin ardından Ukraynalı yetkililer, ülkenin Musk'ın Starlink ağının askeri amaçlarla kullanılan sürümü Starshield'a erişimini kaybedebileceğinden endişe etmeye başladı.

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Bu endişeler, Ukrayna'nın insansız hava araçlarının bağlantı sorunları yaşamasıyla daha da arttı. Ayın başlarında yaklaşık 10 gün boyunca Ukrayna'nın kullandığı bazı dronlarda sık sık bağlantı kesintileri meydana geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre Musk, SpaceX'e Ukrayna'nın Starlink erişimini sınırlandırma talimatı verdi. Diğer bazı haberlerde ise bu kararın Beyaz Saray'dan geldiği öne sürüldü.

Musk ise X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Starlink kullanım koşullarını ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın teknolojiyi insanları öldürmeye yönelik saldırı amaçlı dron operasyonlarında kullandığını ileri süren Musk, bu kullanımın hizmet şartlarına aykırı olduğunu belirtti. Bir süre önce ise Starlink hizmetinin Ukrayna’da normal çalışmaya başladığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna, Nokia ile kendi uydu ağını kurmak için de adımlar atıyor.

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