QCY 130 saate kadar kullanılabilen oyuncu kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Fiyat performans odaklı kulaklık modelleri ile tanınan QCY bu kez oyunculara yönelik iddialı bir model duyurdu. QCY Heroad VT200 büyük sürücüler ve 3 farklı bağlantı noktası ile geniş bir kitleye hitap ediyor.

QCY Heroad VT200 özellikleri ve fiyatı

QCY Heroad VT200 kablosuz kulaklık modeli 53mm neodim sürücüler ile geliyor. 7.1 kanal sanal ses sayesinde oyunlarda çevresel farkındalık artıyor ve çıkarılabilir mikrofon berrak bir sohbet görüşmesi sağlıyor.

Bluetooth 6.0, 2.4G bağlantı adaptörü ve 3.5mm kablo sayesinde masaüstü, konsol ve mobil cihazlara kolay bir şekilde bağlanabiliyor. 11 farklı ekolayzır modu olan kulaklık kullanıcıların kendi modlarını oluşturmalarına da izin veriyor.

1000mAh gibi rakibi olmayan bir batarya kapasitesine sahip kulaklık bu sayede Bluetooth 6.0 ile 130 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca dahili ısı kontrol teknolojisi uzun oturumlarda performansı dengeliyor. Konforlu bir sünger yapısı olan QCY Heroad VT200 kulaklık modeli 33$ fiyat etiketine sahip.

