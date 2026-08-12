QCY T13 Pro uygun fiyata güçlü gürültü engelleme sunuyor

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkları ile tanınan QCY markası yeni bir modeli ile karşımızda. QCY T13 Pro bu kez çok daha uygun bir fiyat etiketine üst seviye gürültü engelleme performansı vadediyor.

QCY T13 Pro özellikleri ve fiyatı

QCY T13 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 13mm polimer-diyafram dinamik sürücüler ile güçlü bass ve standart modele göre yüzde 19 daha yüksek frekans çözünürlüğü sunuyor. Uzamsal ses desteği de bu segmentte dikkat çekici.

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6 mikrofon ile 50 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen kulaklık ayrıca yapay zekâ kullanarak kulağın şekline göre optimizasyon yapabiliyor. 6 farklı engelleme modu olan kulaklık ayrıca 35Km/s hızındaki rüzgâr sesini de engelliyor.

Temel düzeyde sıvı dayanıklılığı sunan kulaklık Bluetooth 6.0 sayesinde aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Oyuncular için de 45ms düşük gecikme modu mevcut. Tek şarj ile 11 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu rakamı 49 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile de 1.5 saatlik süre elde edilebiliyor. QCY T13 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 14$ gibi şaşırtıcı bir fiyat etiketine sahip.

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QCY T13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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