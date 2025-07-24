Qi2 25W standardı duyuruldu: iPhone ve Android telefonların kablosuz şarj hızı artacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Wireless Power Consortium (WPC), Qi2 25W kablosuz şarj standardını duyurdu. Yakın zamanda bu şarj hızını destekleyen iPhone'lar ve Android telefonlar piyasada olacak.

iPhone ve Android telefonların kablosuz şarj hızı artıyor

Daha önce 15W'a kadar şarj hızı sunan Qi2 standardı, Qi v2.2.1 sürümüyle beraber artık 25W'a kadar kablosuz şarjı destekleyecek. WPC, iPhone'ların Qi2 25W'ı destekleyeceğini doğruladı, ancak hangi modellerin bu desteğe kavuşacaklarını açıklamadı.

iPhone 16 serisi şu anda Qi2 üzerinden 15W şarj hızı sunuyor, ancak MagSafe üzerinden 25W’a kadar çıkabiliyor. Manyetik Qi2 standardı kısmen Apple’ın MagSafe tasarımlarına dayandığı için, 16 serisinin bu yeni standarda bir güncelleme alması muhtemel görünüyor. Yakında çıkacak iPhone 17 modelleri de kuvvetle muhtemel bu desteği sunacaktır.

Galaxy S26 Edge, daha ince gövde ve daha büyük pil ile gelebilir 19 sa. önce eklendi

Konsorsiyum ayrıca, önemli Android akıllı telefonların da bu lansmanla birlikte ilk kez Qi2 ekosistemine katılacağını belirtiyor. Bugüne kadar yalnızca tek bir Android model, HMD Skyline, Qi2'yi tam olarak destekliyor. En son çıkan Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 de dahil olmak üzere Samsung'un bazı amiral gemisi modelleri de "Qi2 Ready" sertifikasına sahip. Bu da 15W Qi2 şarjını destekledikleri, ancak tam hız için gereken manyetik halkayı içermedikleri anlamına geliyor. Bu nedenle, tam 25W şarj için ek olarak manyetik uyumlu bir kılıf kullanılması gerekiyor.

Şarj aksesuarları üreten Anker, Ugreen ve Baseus gibi markalar, Qi2 25W standardı için ilk sertifikaları alan üreticiler arasında yer aldı. Hatta bu şirketlerin bazıları, yeni şarj cihazlarını ve powerbank'lerini çoktan duyurmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Qi2 25W standardı ile telefonların kablosuz şarj hızı artacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: