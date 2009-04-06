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Qimonda'nın 200mm ve 300mm fabrikaları satışa çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qimonda'nın 200mm ve 300mm fabrikaları satışa çıkartıldı
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Geçtiğimiz haftalarda iflas bayrağını çektiğini açıklayan ve operasyonlarına devam edebilmek adına yatırımcı aramaya başlayan dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Qimonda'nın Virginia, Amerika'da bulunan fabrikalarının satışa çıkarıldığı belirtiliyor. Firmanın 200mm ve 300mm üretim yeteneğine sahip fabrikalarında 70nm, 80nm ve 90nm DRAM üretebildiği ayrıca bazı araçların 65nm üretim sürecine elverişli olduğu belirtildi.

Özellikle GDDR5 üretimine hacimli geçiş yapan ilk isim olarak ATi Radeon HD 4800 serisi ekran kartları için GDDR5 sağlayıcısı olan firmanın fabrikaları için olası müşteriler hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada AMD'nin fabrikalarını devretmesiyle kurulan ve endüstrinin en büyük döküm firmalarından biri olmayı hedefleyen Arap sermayeli Globalfoundries firması başta olmak üzere bazı diğer yarıiletken firmalarının fabrikalarla ilgilenmesi beklenebilir ancak belirttiğimiz gibi henüz somut bir bilgi bulunmuyor.


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birolhan1 10 yıl
@dellino
haklısın...
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mertekin 10 yıl
Neden Nvidia yada AMD gibi ekran kartı üreticileri bir ram üreten şirketi satın almazlarki?

Bu sayade hem maliyetleri daha uygun yapabilirler hemde daha uyumlu bir ekran kartı ile performans arttırabilirler.
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max975 10 yıl
arablar bu işe girerse vaybe teknoloji ileri gideceğine herhalde...
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RaptorFX 10 yıl
Globalfoundries kesin alır tmsc ile rekabet için güzel fabrika
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Like a Sir 10 yıl
bitti gibi bu firma ...
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TELESCOPE 10 yıl
küçük,küçük olarak büyük,büyük olarak etkilendi bu olaydan
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Kimkim 10 yıl
Bu firmanın iflas ettiğini bilmiyordum. Daha yeni öğrendim ve üzüldüm açıkçası. Sen o kadar gddr5 ram üret sonra bat. İlginç şeyler oluyor şu kriz ortamında. Dediğiniz gibi bu fabrikayı AMD'nin Dubaili sermayedarları satın alabilirler belki.
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