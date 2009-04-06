Qimonda'nın 200mm ve 300mm fabrikaları satışa çıkartıldı

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Geçtiğimiz haftalarda iflas bayrağını çektiğini açıklayan ve operasyonlarına devam edebilmek adına yatırımcı aramaya başlayan dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Qimonda'nın Virginia, Amerika'da bulunan fabrikalarının satışa çıkarıldığı belirtiliyor. Firmanın 200mm ve 300mm üretim yeteneğine sahip fabrikalarında 70nm, 80nm ve 90nm DRAM üretebildiği ayrıca bazı araçların 65nm üretim sürecine elverişli olduğu belirtildi.

Özellikle GDDR5 üretimine hacimli geçiş yapan ilk isim olarak ATi Radeon HD 4800 serisi ekran kartları için GDDR5 sağlayıcısı olan firmanın fabrikaları için olası müşteriler hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada AMD'nin fabrikalarını devretmesiyle kurulan ve endüstrinin en büyük döküm firmalarından biri olmayı hedefleyen Arap sermayeli Globalfoundries firması başta olmak üzere bazı diğer yarıiletken firmalarının fabrikalarla ilgilenmesi beklenebilir ancak belirttiğimiz gibi henüz somut bir bilgi bulunmuyor.