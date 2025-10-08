Samsung rakipleriyle dalga geçti: Her QLED ekran QLED değildir

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör OLED ekran teknolojilerinin halen istenen fiyat seviyesine inememesi üreticileri alternatif teknolojilere yöneltti. Bunlardan birisi ve en çok tercih edilen QLED. Kuantum noktaları denilen çok küçük yarı iletken kristallerden geçen ışık filtrelenerek daha canlı ve daha parlak renkler elde ediliyor.

Samsung dalga geçti

QLED teknolojisi asıl olarak Samsung ile birlikte yayılmaya başladıysa da kurulan girişim sayesinde diğer üreticiler de bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bugün QLED olarak tanımlanan pek çok televizyon modeli mevcut.

Akıllı ev sistemlerini tek bir yerden yönetmek mümkün mü? 5 gün önce eklendi

Samsung ise yayınladığı son reklamlarla bir nevi tüketicilerin QLED televizyon satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. QLED teknolojisinin en önemli iki noktası mavi arka ışık ve kuantum nokta katmanları olmadan gerçek bir QLED deneyiminin olmayacağını vurguladı.

Samsung hangi markalara gönderme yaptı net değil ancak markalar bir palyaçoya benzetilerek balık olmadan suşi, tortilla olmadan taco ve sosis olmadan sosisli satması bu mesajın can alıcı noktasını oluşturuyor.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

QLED ekranlarda pazarlama hilesi mi var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: