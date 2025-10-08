Samsung rakipleriyle dalga geçti: Her QLED ekran QLED değildir

Samsung dalga geçti
QLED teknolojisi asıl olarak Samsung ile birlikte yayılmaya başladıysa da kurulan girişim sayesinde diğer üreticiler de bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bugün QLED olarak tanımlanan pek çok televizyon modeli mevcut.
Samsung ise yayınladığı son reklamlarla bir nevi tüketicilerin QLED televizyon satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. QLED teknolojisinin en önemli iki noktası mavi arka ışık ve kuantum nokta katmanları olmadan gerçek bir QLED deneyiminin olmayacağını vurguladı.
Samsung hangi markalara gönderme yaptı net değil ancak markalar bir palyaçoya benzetilerek balık olmadan suşi, tortilla olmadan taco ve sosis olmadan sosisli satması bu mesajın can alıcı noktasını oluşturuyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster