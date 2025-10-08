Giriş
    Samsung rakipleriyle dalga geçti: Her QLED ekran QLED değildir

    Samsung’un sosyal medyada bir süredir yayınlanan yeni reklamında QLED ekran olarak lanse edilen pek çok televizyon modelinin gerçek QLED teknolojisi olmadığını vurguluyor.  

    QLED Tam Boyutta Gör
    OLED ekran teknolojilerinin halen istenen fiyat seviyesine inememesi üreticileri alternatif teknolojilere yöneltti. Bunlardan birisi ve en çok tercih edilen QLED. Kuantum noktaları denilen çok küçük yarı iletken kristallerden geçen ışık filtrelenerek daha canlı ve daha parlak renkler elde ediliyor. 

    Samsung dalga geçti

    QLED teknolojisi asıl olarak Samsung ile birlikte yayılmaya başladıysa da kurulan girişim sayesinde diğer üreticiler de bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bugün QLED olarak tanımlanan pek çok televizyon modeli mevcut. 

    Samsung ise yayınladığı son reklamlarla bir nevi tüketicilerin QLED televizyon satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. QLED teknolojisinin en önemli iki noktası mavi arka ışık ve kuantum nokta katmanları olmadan gerçek bir QLED deneyiminin olmayacağını vurguladı. 

    Samsung hangi markalara gönderme yaptı net değil ancak markalar bir palyaçoya benzetilerek balık olmadan suşi, tortilla olmadan taco ve sosis olmadan sosisli satması bu mesajın can alıcı noktasını oluşturuyor. 


     

