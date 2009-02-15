Qualcomm, akıllı telefonlara özel yeni çipsetlerini duyurdu

Amerika merkezli Qualcomm firması, bilindiği üzere yıllardır akıllı telefonlar için çipset üretimi gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz günlerde firma,
MSM8260 , MSM8660 ve MSM8270 kod adlı yeni çipsetlerini anons etti. 45 nm teknolojisiyle üretilen ve böylece daha az enerjiye ihtiyaç duyan çipsetlerin ortak özellikleri ise şöyle:
- 45 nm üretim teknolojisi
- HSPA+ desteği
- 1.2 GHZ saat hızında Scorpion işlemci
- 1280x800 piksel çözünürlüğe kadar 24 bit görüntü desteği
- İki veya üç boyutlu arayüz desteği
- 16 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği
- Full HD (1920x1080p) video kaydı ve oynatma
- Dolby Digital 5.1 / DTS desteği
- A-GPS (Asisted GPS)
Özelliklerden anlaşıldığı kadarıyla MSM8260, MSM8660 ve MSM8270 ile üst segment akıllı telefonlar hedef alınmış. Belirtilene göre çipsetler aralarındaki bağlantı hızı farklılıklarıyla birbirlerinden ayrılıyor. MSM8260, 28 Mbps; MSM8270 ise 42 Mbps hızında HSPA+ üzerinden teorik olarak veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.
MSM8260 ve MSM8660'ın 2009'un son çeyreğinde; MSM8270'in ise 2010'nun 2. çeyreğinin sonunda doğru ortaya çıkması bekleniyor.
http://www.electronista.com/articles/09/02/13/qualcomm.42mbps.chipsets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle