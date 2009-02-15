Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, akıllı telefonlara özel yeni çipsetlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,7b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerika merkezli Qualcomm firması, bilindiği üzere yıllardır akıllı telefonlar için çipset üretimi gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde firma, MSM8260 , MSM8660 ve MSM8270 kod adlı yeni çipsetlerini anons etti. 45 nm teknolojisiyle üretilen ve böylece daha az enerjiye ihtiyaç duyan çipsetlerin ortak özellikleri ise şöyle:

- 45 nm üretim teknolojisi
- HSPA+ desteği
- 1.2 GHZ saat hızında Scorpion işlemci
- 1280x800 piksel çözünürlüğe kadar 24 bit görüntü desteği
- İki veya üç boyutlu arayüz desteği
- 16 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği
- Full HD (1920x1080p) video kaydı ve oynatma
- Dolby Digital 5.1 / DTS desteği
- A-GPS (Asisted GPS)

Özelliklerden anlaşıldığı kadarıyla MSM8260, MSM8660 ve MSM8270 ile üst segment akıllı telefonlar hedef alınmış. Belirtilene göre çipsetler aralarındaki bağlantı hızı farklılıklarıyla birbirlerinden ayrılıyor. MSM8260, 28 Mbps; MSM8270 ise 42 Mbps hızında HSPA+ üzerinden teorik olarak veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.

MSM8260 ve MSM8660'ın 2009'un son çeyreğinde; MSM8270'in ise 2010'nun 2. çeyreğinin sonunda doğru ortaya çıkması bekleniyor.


http://www.electronista.com/articles/09/02/13/qualcomm.42mbps.chipsets/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Ericsson T303 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim