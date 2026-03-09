Qualcomm, AI projeleri için tek kart bilgisayarını "Arduino Ventuno Q" tanıttı

Qualcomm Arduino Ventuno Q tek kart bilgisayar neler sunuyor?
MIPI-CSI kamera girişi, RPi konektörü ve UNO ve genişletme başlıkları aracılığıyla harici giriş ve genişletme kartları destekleniyor; bu da geliştiricilerin motorları ve diğer çevre birimlerini kontrol ederken kamera ve sensör girişlerine erişmelerini sağlıyor.
Ventuno Q, 40 TOPS'a (saniyede trilyon işlem) kadar işlem gücüyle Debian veya Ubuntu Linux üzerinde çalışan yapay zeka yazılımlarını destekliyor. Geliştiriciler, Arduino App Lab'ı kullanarak Python ve modüler hizmetler (ağ iletişimi, yapay zeka ve görüntü algılama) kullanarak uygulamalar geliştirebiliyor ve bu uygulamalar Docker ile container’lı hale getirilebiliyor ve deterministik desteğiyle gerçek zamanlı donanım kontrolü sağlanabiliyor.
Qualcomm'un yeni tek kartlı bilgisayarı, bilgisayar görüşü, konuşma, dil ve sensör zekası sağlayan modüler yapay zeka hizmetlerini destekleyerek robotlar, sesli asistanlar, endüstriyel denetim araçları ve akıllı ev çevre birimleri gibi çeşitli yapay zeka destekli donanım cihazlarının oluşturulmasına olanak tanıyacak. Tek kart bilgisayar, 300 dolardan az fiyatla 2026'nın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
Qualcomm Arduino Ventuno Q özellikleri
- SoC: Dragonwing IQ-8275
- Bellek: 16GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 64GB eMMC
- Bağlanabilirlik: WiFi + Bluetooth
- Bağlantı noktaları: USB-C (PD), 2x USB-A, HDMI
- 3x MIPI-CSI
- M.2 NVME, 3x CAN-FD
