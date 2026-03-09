Qualcomm, AI projeleri için tek kart bilgisayarını "Arduino Ventuno Q" tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, robotlar gibi fiziksel yapay zeka projeleri oluşturmakla ilgilenenler için tasarlanmış Arduino Ventuno Q tek kartlı bilgisayarını tanıttı. Bu tek kartlı bilgisayar, Dragonwing IQ8 SoC, 16 GB LPDDR5 RAM ve 64 GB eMMC ile güçlendirilmiş olup, motorların ve sensörlerin gerçek zamanlı kontrolü için STM32H5 MCU'ya sahip.

Qualcomm Arduino Ventuno Q tek kart bilgisayar neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Dragonwing IQ8 SoC, 8 çekirdekli Kryo Gen 6 CPU ve Adreno 623 GPU içeriyor. 16 GB LPDDR5 RAM ve 64 GB eMMC depolama alanı mevcut. Motorların ve sensörlerin gerçek zamanlı kontrolünü desteklemek için, Arm Cortex-M33 CPU'lu STM32H5 mikrodenetleyici ünitesi var. Tek kart bilgisayar ayrıca USB-C, USB-A, Ethernet ve HDMI portlarının yanı sıra Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısına sahip.

MIPI-CSI kamera girişi, RPi konektörü ve UNO ve genişletme başlıkları aracılığıyla harici giriş ve genişletme kartları destekleniyor; bu da geliştiricilerin motorları ve diğer çevre birimlerini kontrol ederken kamera ve sensör girişlerine erişmelerini sağlıyor.

Ventuno Q, 40 TOPS'a (saniyede trilyon işlem) kadar işlem gücüyle Debian veya Ubuntu Linux üzerinde çalışan yapay zeka yazılımlarını destekliyor. Geliştiriciler, Arduino App Lab'ı kullanarak Python ve modüler hizmetler (ağ iletişimi, yapay zeka ve görüntü algılama) kullanarak uygulamalar geliştirebiliyor ve bu uygulamalar Docker ile container’lı hale getirilebiliyor ve deterministik desteğiyle gerçek zamanlı donanım kontrolü sağlanabiliyor.

Qualcomm'un yeni tek kartlı bilgisayarı, bilgisayar görüşü, konuşma, dil ve sensör zekası sağlayan modüler yapay zeka hizmetlerini destekleyerek robotlar, sesli asistanlar, endüstriyel denetim araçları ve akıllı ev çevre birimleri gibi çeşitli yapay zeka destekli donanım cihazlarının oluşturulmasına olanak tanıyacak. Tek kart bilgisayar, 300 dolardan az fiyatla 2026'nın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Qualcomm Arduino Ventuno Q özellikleri

SoC: Dragonwing IQ-8275

Bellek: 16GB LPDDR5 RAM

Depolama: 64GB eMMC

Bağlanabilirlik: WiFi + Bluetooth

Bağlantı noktaları: USB-C (PD), 2x USB-A, HDMI

3x MIPI-CSI

M.2 NVME, 3x CAN-FD

